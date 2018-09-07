ABBYY FineReader (Аби ФайнРидер) – программа для оптического распознавания текста (OCR - Optical Character Recognition) с продвинутой интеллектуальной системой, которая позволяет преобразовывать различные типы документов (например, бумажные документы, PDF-файлы или фотографии текстов, полученные при помощи цифровой фотокамеры) в редактируемый вид с возможностью полнотекстового поиска.

Полученные результаты сканирования FineReader можно обрабатывать в офисном редакторе Microsoft Office, сохранять в разных форматах (doc, txt, rtf и т.д.), отправлять письмом по электронной почте прямо из ФайнРидера и публиковать в Интернете. Интеллектуальная система оптического распознавания (OCR) ABBYY FineReader 10 полностью сохраняет оформление документа: форматирование текста, иллюстрации, картинки, списки и т. д.

Скачайте бесплатно ABBYY FineReader и отсканируйте в нём текст или сфотографируйте его цифровой фотокамерой – все остальное ФайнРидер сделает сам. Всего через пару минут вы сможете редактировать документ, который ранее был доступен только на бумажном носителе.

Функции и возможности ABBYY FineReader

Высокая точность распознавания документов низкого качества (текстов на помятой бумаге, фотографий низкого качества).

Сохранение структуры документа и сложного форматирования.

Большое количество способов получения изображений.

Распознавание документов на 190 языках мира и проверка орфографии 48 языков.

Пользователь самостоятельно может добавлять в словарь новые слова и все его формы.

Простой в использовании интерфейс, с которым легко освоиться даже начинающему пользователю.

Вызов из приложений Microsoft Word и Excel с помощью кнопок, которые встраиваются в интерфейс MS Office.

Создание, архивирование и защита паролем PDF-документов с распознанными текстами.

Распознавание штрихкодов товаров.

Оптимизация для многоядерных процессоров для увеличения производительности. Пользователь может выбирать приоритет скорости или качества распознавания.

Сетевые возможности ABBYY FineReader Corporate Edition для одновременной работы нескольких пользователей по распознаванию текстов.

Возможно распознавания текстов, в которых используется до трёх языков.

Приложение ABBYY FineReader получило многочисленные награды от авторитетных IT-изданий и положительные отзывы пользователей программы. Если пользователю нужно распознать конкретный фрагмент из большого документа, достаточно выделить нужную область и запустить сканирование.

Программа ABBYY FineReader на русском языке совместима со всеми актуальными версия Windows (7, 8, 8.1 и 10 на 32 и 64 бит).