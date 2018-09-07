ABBYY FineReader (Аби ФайнРидер) – программа для оптического распознавания текста (OCR - Optical Character Recognition) с продвинутой интеллектуальной системой, которая позволяет преобразовывать различные типы документов (например, бумажные документы, PDF-файлы или фотографии текстов, полученные при помощи цифровой фотокамеры) в редактируемый вид с возможностью полнотекстового поиска.
Полученные результаты сканирования FineReader можно обрабатывать в офисном редакторе Microsoft Office, сохранять в разных форматах (doc, txt, rtf и т.д.), отправлять письмом по электронной почте прямо из ФайнРидера и публиковать в Интернете. Интеллектуальная система оптического распознавания (OCR) ABBYY FineReader 10 полностью сохраняет оформление документа: форматирование текста, иллюстрации, картинки, списки и т. д.
Скачайте бесплатно ABBYY FineReader и отсканируйте в нём текст или сфотографируйте его цифровой фотокамерой – все остальное ФайнРидер сделает сам. Всего через пару минут вы сможете редактировать документ, который ранее был доступен только на бумажном носителе.
Функции и возможности ABBYY FineReader
- Высокая точность распознавания документов низкого качества (текстов на помятой бумаге, фотографий низкого качества).
- Сохранение структуры документа и сложного форматирования.
- Большое количество способов получения изображений.
- Распознавание документов на 190 языках мира и проверка орфографии 48 языков.
- Пользователь самостоятельно может добавлять в словарь новые слова и все его формы.
- Простой в использовании интерфейс, с которым легко освоиться даже начинающему пользователю.
- Вызов из приложений Microsoft Word и Excel с помощью кнопок, которые встраиваются в интерфейс MS Office.
- Создание, архивирование и защита паролем PDF-документов с распознанными текстами.
- Распознавание штрихкодов товаров.
- Оптимизация для многоядерных процессоров для увеличения производительности. Пользователь может выбирать приоритет скорости или качества распознавания.
- Сетевые возможности ABBYY FineReader Corporate Edition для одновременной работы нескольких пользователей по распознаванию текстов.
- Возможно распознавания текстов, в которых используется до трёх языков.
Приложение ABBYY FineReader получило многочисленные награды от авторитетных IT-изданий и положительные отзывы пользователей программы. Если пользователю нужно распознать конкретный фрагмент из большого документа, достаточно выделить нужную область и запустить сканирование.
Программа ABBYY FineReader на русском языке совместима со всеми актуальными версия Windows (7, 8, 8.1 и 10 на 32 и 64 бит).