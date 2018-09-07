SoftSalad СОФТСАЛАТ
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ABBYY FineReader

ABBYY FineReader

Сканирование и распознавание документов

2,6 (23)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 14
Скачать 405 MB
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История изменений

Версия 14

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Оценки программы

2,6

23 оценки Оценок пока нет

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