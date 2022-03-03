Readiris Pro — программное обеспечение для преобразования отсканированных документов, фотографий с цифровых фотокамер и изображений в редактируемые форматы файлов. Программа способна сохранять преобразованные документы в самых различных форматах, наиболее важные из которых — это PDF, электронные документы Microsoft Word и таблицы Microsoft Excel.

Readiris Pro — что это за программа?

Приложение Readiris Pro способно распознавать тексты 137 языков мира. Последняя версия программы поддерживает все американские, европейские, кириллические и балтийские языки. Также Readiris Pro способен распознавать турецкий, греческий, арабский, фарси, иврит, японский, китайский (упрощенный и традиционный), корейский и другие языки.

Преобразованные Readiris Pro документы могут быть сохранены пользователем на компьютере либо отправлены прямо из программы в облачные хранилища Dropbox, Box, OneDrive, Evernote и Google Drive, сервисы Microsoft SharePoint, Therefore и IRISNext, а также на любые FTP-серверы.

Среди прочих функциональных возможностей программы Readiris Pro особенно следует отметить:

Работа напрямую с подключенным к компьютеру сканером или МФУ. Программа Readiris Pro перехватывает управление сканирующим оборудованием и автоматически импортирует отсканированные документы для последующей обработки.

Модуль «Мастер OCR» поможет настроить работу программы на всех этапах — от сканирования до экспорта преобразованных документов.

Широкие возможности распознавания текстов. Поддерживаются буквенные и числовые символы, все знаки препинания (включая те, что встречаются только у определенных языков), спецсимволы. Также имеется возможность распознавания языковых пар, состоящих из английского и русского, украинского, болгарского, белорусского, македонского, сербского, греческого языка (одного из перечисленных).

Программа Readiris Pro имеет множество расширенных настроек распознавания, помогающих распознавать сканы и фотографии плохого качества.

Приложение можно запустить в режиме обучения. В этом режиме программа отображает в отдельном окне символы, которые ей не удалось распознать или она не уверена в правильности распознавания. Пользователь вносит правки самостоятельно, Readiris Pro запоминает изменения и далее уже самостоятельно прорабатывает схожие ситуации. Таким образом, система постепенно сама обучается распознавать трудночитаемые или неизвестные ей изначально символы.

Наличие инструментов корректировки сканов и фотографий, которые позволяют улучшить качество изображений и, как следствие, результат распознавания текста.

Добавление аннотаций к экспортируемым PDF-документам, включая аннотации типа TTS (преобразование текстов в речь).

И другие возможности.

Также следует отметить, что приложение Readiris Pro имеет удобный пользовательский интерфейс, выполненный таким образом, что по нему легко перемещаться, находить и запускать требуемые функции, задействовать нужные настройки на всех этапах работы.

Совместимость и полная версия Readiris Pro

Приложение Readiris Pro работает в 32 и 64-битных ОС Windows версии XP SP3 и выше (рекомендуется Windows 7 или выше). Для нормальной работы программы требуется компьютер с многоядерным процессором частотой от 1 ГГц и объем ОЗУ от 2 Гб.

Readiris Pro — платное приложение, однако его можно использовать бесплатно в течение 10 дней (также ограничено количество распознаваемых текстов — не более 100 страниц). Купить ключи активации для программы Readiris Pro можно на официальном сайте разработчика.