SoftSalad СОФТСАЛАТ
Readiris Pro

Readiris Pro

Программа для распознавания текста

3,2 (13)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 17.4.162
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История изменений

Версия 17.4.162

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Оценки программы

3,2

13 оценок Оценок пока нет

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