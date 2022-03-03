VueScan — универсальная программа для сканирования документов и фотографий, которая заменяет штатное программное обеспечение сканеров.

Программа распространяется по условно-бесплатной модели, работает на операционной системе Windows 7 и выше (64-битная версия) и имеет русский интерфейс.

Функции и возможности программы VueScan