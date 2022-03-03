VueScan — универсальная программа для сканирования документов и фотографий, которая заменяет штатное программное обеспечение сканеров.
Программа распространяется по условно-бесплатной модели, работает на операционной системе Windows 7 и выше (64-битная версия) и имеет русский интерфейс.
Функции и возможности программы VueScan
- Поддержка устаревших исканеров без драйверов от производителя. Программа включает встроенные драйверы для тысяч моделей сканеров, которые больше не обновляются производителями или не работают на современных версиях Windows. Пользователю не нужно искать драйвер на сайте производителя или отказываться от старого, но исправного устройства. VueScan самостоятельно определяет модель и позволяет сканировать даже с помощью тех устройств, для которых официальная поддержка давно прекращена. Это может быть актуально для владельцев старых планшетных или пленочных сканеров, которые не имеют драйверов для Windows 10 или 11.
- Полноценная работа с плёнкой и слайдами. Программа поддерживает сканирование негативов, диапозитивов, слайдов и даже редких типов вроде Kodachrome. Доступны инструменты для автоматического удаления пыли и царапин с помощью специальной функции, восстановления выцветших цветов и коррекции динамического диапазона через многократную экспозицию. VueScan позволяет сохранять результат в 48-битном цвете и формате RAW для максимальной детализации, что удобно для последующей профессиональной обработки в графических редакторах.
- Умное сканирование фотографий. При размещении нескольких фотографий на планшете программа самостоятельно определяет границы каждого снимка, вырезает их по отдельности и при необходимости поворачивает для правильной ориентации. Поддерживается сканирование фотографий прямо в альбомах, полароидных снимков с толстыми рамками и любых наклеенных изображений без предварительного извлечения. Функция автоматического выравнивания и удаления перекосов избавляет от необходимости вручную править каждый кадр.
- Интеллектуальная обработка документов. VueScan распознает текст на отсканированных страницах с помощью встроенной системы оптического распознавания символов и сохраняет результат в редактируемые форматы. Программа автоматически удаляет пустые страницы, исправляет перекосы, обрезает поля по размеру документа и может склеивать несколько отсканированных листов в один многостраничный PDF с возможностью перестановки или удаления отдельных страниц. Также поддерживается сканирование с автоподатчиком документов для больших объемов бумаг.
- Восстановления изображений с помощью нейросетей. В программу добавлены возможности ИИ, которые работают без ручной настройки. Автоматическое раскрашивание чёрно-белых фотографий позволяет оживить старые семейные снимки одним кликом. Функция AI Super-Resolution увеличивает разрешение изображения в два раза с сохранением детализации, что полезно для увеличения маленьких слайдов или отсканированных документов с мелким текстом. Умное определение типа медиа самостоятельно распознает, что находится на стекле сканера: документ, фотография, слайд или негатив, и подбирает оптимальные параметры сканирования без участия пользователя.
- Профессиональная калибровка цвета. Для точной цветопередачи программа поддерживает IT8 калибровку с использованием эталонных мишеней, что особенно важно при сканировании плёнки и слайдов для архивирования. Доступны гистограммы, кривые, регулировка яркости, контраста и насыщенности по каждому каналу отдельно. Многопроходное сканирование снижает уровень шума на тёмных участках, а мультиэкспозиция увеличивает динамический диапазон, позволяя разглядеть детали в глубоких тенях и ярких бликах. Все настройки можно сохранять в профили для повторного использования с однотипными материалами.