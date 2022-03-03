SoftSalad СОФТСАЛАТ
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VueScan

VueScan

Программа для сканирования

3,4 (38)
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Актуальная версия 9.8.59
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История изменений

Версия 9.8.59

  • Добавлена поддержка сканов размером более 2 ГБ.
  • Максимальный размер изображения увеличен до 65535×65535 пикселей.
  • Добавлена возможность включать и отключать панель Recent Scans.
  • Добавлено редактируемое окно распознанного OCR-текста.
  • Рядом с Recent Scans добавлена кнопка OCR.
  • Добавлен фильтр Restore fading для восстановления выцветших изображений при сканировании нескольких слайдов.
  • Добавлены сворачиваемые группы настроек одной категории.
  • Исправлены проблемы с максимальным разрешением и автоподатчиком у некоторых сканеров Brother.
  • Исправлены ошибки отображения миниатюр, сетки выравнивания и режима Overview.
  • Исправлена некорректная цветокоррекция за пределами активной области кадра.

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Оценки программы

3,4

38 оценок Оценок пока нет

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