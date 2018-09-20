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CuneiForm

CuneiForm

Программа для распознавания текста

1,7 (7)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.1.0
Скачать 32 MB
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История изменений

Версия 1.1.0

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Оценки программы

1,7

7 оценок Оценок пока нет

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