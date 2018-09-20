CuneiForm — бесплатная программа для распознавания текстов, таблиц и изображений из графических файлов с последующим сохранением в DOC-формате. В качестве исходных данных могут быть использованы отсканированные страницы документов, книг и прочих источников текста, а также различные графические файлы форматов JPG, PNG, BMP и других. Приложением поддерживается множество языков.

Программа CuneiForm проста в использовании. Все, что требуется сделать пользователю — задать источник графических изображений с текстом, выбрать язык и задать несложные параметры распознавания. Одно из преимуществ приложения — высокая скорость работы при достаточно высоком уровне распознавания текста. Например, если исходный графический файл (1 страница) состоит в основном из общеупотребительных слов, то на его обработку программе потребуются считанные секунды.

Функции и преимущества CuneiForm

Приложение CuneiForm обладает следующими особенностями:

Адаптивное распознавание. Данный метод подразумевает одновременное задействование двух алгоритмов распознавания — шрифтового и шрифтонезависимого. Благодаря этому программа способна быстро и с высокой точностью распознавать даже плохо видимые символы.

Словарная проверка. В программу встроен словарь, состоящий из большого количества слов того или иного языка. После преобразования слово сравнивается с его написанием в словаре, затем автоматически добавляется в преобразованный документ. Эту функцию можно отключить. Встроенные в программу словари могут быть пополнены пользователем, что увеличит точность распознавания будущих входных данных.

Программа также способна распознавать таблицы (даже без видимых разграничительных линий) и изображения во входном документе. Данная функция может быть отключена для увеличения скорости и точности преобразования.

Приложение можно использовать напрямую с подключенным к компьютеру сканером. В этом случае отсканированные документы автоматически загружаются в программу и затем проходят преобразование.

Функция «Мастер преобразования» позволит пользователю облегчить процесс загрузки исходных данных и настройки параметров распознавания.

Центральная область главного окна программы служит в качестве программной рамки, в которую загружается интерфейс программы Microsoft Word (если данное офисное приложение установлено на компьютере). Пользователь сможет работать с преобразованным текстом, не покидая CuneiForm.

Программа поддерживает работу с документами с плохо распознаваемыми символами. Речь, в частности, идет о плохо распознаваемых и/или состоящих из точек символах (факсимильные документы или тексты, напечатанные на матричных принтерах).

Поддержка более 20 языков, включая английский и русский. Также в приложении имеется функция распознавания текстов, состоящих как из русских, так и из английских слов.

Поддержка цветных текстов.

Совместимость с Windows

Программа CuneiForm предназначена для работы в ОС Windows версии XP и выше. Поддерживаются как x86, так и x64 разрядные системы (32 и 64 бит). Интерфейс приложения выполнен на русском языке.