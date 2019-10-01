Abbyy Screenshot Reader — программа для создания скриншотов (снимков экрана), и распознавания текста с любых графических объектов, отображенных на мониторе компьютера. Приложение поддерживается операционными системами Windows 7, 8/8.1 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс переведен на русский язык.

Как работает Abbyy Screenshot Reader?

В отличие от аналогичных приложений, Abbyy Screenshot Reader не требует открытия изображений, PDF и прочих видов документов. Вместо этого здесь предусмотрен мощный инструмент по созданию скриншотов (снимков), при помощи которого сначала осуществляется захват экрана, а затем — при необходимости — распознавание содержащегося в захваченной области текста. В Abbyy Screenshot Reader предусмотрено 4 режима создания снимков экрана:

Захват всего изображения на экране. Захват произвольной области. Захват всего содержимого любого открытого окна. А также — захват всего экрана с отсрочкой (снимки делаются по истечению некоторого времени).

Таким образом, пользователю не требуется открывать какие-либо файлы в программе — их достаточно открыть в связанных с ними приложениях (т.е. если это графические файлы — в просмотрщике изображений, если видео — в видеопроигрывателе, и т.д.). Кроме того, Abbyy Screenshot Reader можно использовать для распознавания текста в окне любого запущенного приложения, в т.ч. и компьютерных игр.

функции Abbyy Screenshot Reader

В первую очередь следует отметить поддержку программой Abbyy Screenshot Reader множества языков распознавания текстов, включая иероглифические и даже искусственные языки — эсперанто, идо, интерлингва и окциденталь. Но и это не все. Программа способна распознавать ряд формальных языков, к которым разработчики Abbyy Screenshot Reader отнесли различные языки программирования (Basic, C/C++, Java, Pascal и др.), химические формулы и цифры.

Вторая важная функция Abbyy Screenshot Reader — автоматическая передача созданных снимков экрана и/или распознанного с них текста не только в буфер обмена, но и в офисные программы Word и Excel, а также в любой почтовый клиент, установленный на компьютере. Конечно же, приложение также способно сохранять скриншоты/текст в графический/текстовый файл.

Цена Abbyy Screenshot Reader

Бесплатно распространяемую версию Abbyy Screenshot Reader можно использовать только в течение 15 дней с момента установки. При этом нет никаких ограничений по функционалу — все перечисленные выше функции работоспособны в течение всего пробного периода. За возможность стать владельцем лицензионной копии Abbyy Screenshot Reader разработчики просят 990 рублей.