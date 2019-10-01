SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
ABBYY Screenshot Reader

ABBYY Screenshot Reader

Программа для создания скриншотов и распознавания текста

2,9 (9)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 11
Скачать 241 MB
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История изменений

Версия 11

Оценки программы

2,9

9 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о ABBYY Screenshot Reader

1 отзыв

Елена

добрый день, скачанная прога не работает, так как просит серийный номер , а его нет