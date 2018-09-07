SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги CuneiForm

В данном списке представлены программы для замены CuneiForm. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CuneiForm, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

WinScan2PDF
WinScan2PDF

Версия 9.79

Программа для конвертирования сканов в PDF

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (9)
NAPS2
NAPS2

Версия 8.5.1

Программа для распознавания текста в сканах, фотографиях, электронных документах

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
Readiris Pro
Readiris Pro

Версия 17.4.162

Программа для распознавания текста

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (13)
Text-R
Text-R

Версия 2.000

Программа для распознавания текста с изображений и графических PDF-файлов

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
HippoScan
HippoScan

Версия 1.6.2

Программа для сканирования документов

Рейтинг 1,5 из 5 1,5 (2)
ABBYY Screenshot Reader
ABBYY Screenshot Reader

Версия 11

Программа для создания скриншотов и распознавания текста

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (9)
PaperScan
PaperScan

Версия 3.0.0.88

Программа для сканирования документов, создания и редактирования PDF, распознавания текста

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
ScanLite
ScanLite

Версия 1.1

Программа для сканирования документов

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (22)
RiDoc
RiDoc

Версия 4.5.7.3

Программа для сканирования документов и распознавания текста

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
ABBYY FineReader
ABBYY FineReader

Версия 14

Сканирование и распознавание документов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (23)