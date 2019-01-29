Программы для распознавания текста из PDF-документов

На некоторых сканах документов или изображениях трудно определить текст или символы. Решить эту проблему можно с помощью специальных программ, которые используются для распознавания текста на фотографиях, скриншотах и PDF-документах.

ABBYY FineReader ABBYY FineReader — программа для работы с PDF-документами. Утилита дает возможность распознавать отсканированные тексты разных форматов. Всего поддерживается 192 языка для распознавания. При необходимости можно конвертировать документ из одного формата в другой. Приложение полностью совместимо с операционной системой Windows (32/64 бит). Для загрузки доступна полностью русская версия. Программа работает на Windows 7 и новее, доступна возможность работы на серверных операционных системах. Модель распространения утилиты ABBYY FineReader — платная. Для получения полной версии приложения необходимо купить лицензию. Стоимость электронной версии на 1 год составляет 3190 рублей. Цена бессрочной версии — 6990 рублей. Утилита доступна только для домашнего использования. Чтобы ознакомиться со всеми функциями программы, можно загрузить бесплатную демо-версию. Срок действия ознакомительной версии — 30 дней. После запуска утилиты откроется главное окно "Новая задача". Здесь доступно несколько основных разделов: открыть, сканировать и сравнить. В разделе "Открыть" доступно много инструментов. Открыть PDF-документ для просмотра и редактирования файла: с помощью этого инструмента пользователи могут установить защиту на документ, оставлять комментарии на страницы или для отдельных текстовых блоков.

OCR-редактор: используется для продвинутой конвертации документов, проверки распознания текста, ручной разметки областей распознавания.

Конвертирование документа из одного формата в другой: PDF, Word, Excel. Пункт "Конвертировать в другие форматы" дает возможность пользователям выбрать нужный формат.

Раздел "Сканировать" используется для сканирования документов различных форматов: PDF, Word, Excel, графические изображения и т.д. Доступна возможность сканирования в OCR-редактор. Здесь расположена функция распознавания текста. Можно обучить приложение распознавать нестандартные символы и шрифты.

"Сравнение" — этот раздел используется для сравнение нескольких версий документов. Инструмент помогает быстро найти различия в текстах — найденные отличия выделяются цветом. Воспользоваться инструментом для сравнения файлов можно только в лицензионной версии программы ABBYY FineReader. Преимущества ABBYY FineReader: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

большой набор инструментов для распознавания текста;

возможность конвертирования файлов из одного формата в другой;

функция сравнения текстов для поиска отличий. Недостатки: не поддерживается операционная система Windows XP и старше.

Readiris Readiris — утилита для распознавания и сканирования документов. С помощью приложения можно распознать текст с изображения и сохранить итоговый результат в любом удобном формате: PDF, Word, Excel, XPS. Программа работает с более 100 языков. Есть возможность отправки документов в облачное хранилище: Dropbox, Google Drive, OneDrive, Evernote и т.д. Утилита полностью совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Для комфортной работы требуется Windows 7 и новее. На официальном сайте разработчиков доступна полностью русская версия для скачивания. Модель распространения приложения для распознавания текста Readiris — платная. Чтобы пользоваться всеми возможностями программы, необходимо купить лицензию. Стоимость базовой версии составляет 49 евро. Цена Pro-версии — 99 евро. Преимущества Readiris Pro перед базовой версией: Обработка документов на 20% быстрее. Утилита распознает 138 языков (в базовой версии — 30). Наличие функции для установки защиты на PDF-документы. Конвертация файлов в формат для приложений от Microsoft: Word, Excel, PowerPoint. Чтобы опробовать все функции программы, можно загрузить бесплатную Trial-версию. Срок действия ознакомительной версии — 10 дней. За это время можно преобразовать не более 150 страниц документации: текст, изображения, таблицы, презентации. После запуска утилиты откроется главное окно. Первый доступный раздел — "Главная". Здесь пользователи могут сделать скан документа. Также в этом разделе расположен инструмент, который используется для распознавания текста. Перед началом работы нужно выбрать язык документа. Следующий этап работы — это загрузка файла в программу. Поддерживается возможность пакетного распознавания документов. В случае с пакетной загрузкой файлов для распознавания текста необходимо выбрать папку, где расположены изображения и раздел, в который будет сохранен результат. Также пользователи могут выбрать выходной формат: формат, в котором файл будет экспортирован на компьютер. После завершения рапознавания текста необходимо сохранить итоговый результат. На выбор доступно несколько форматов, которые определяются на верхней панели инструментов приложения Readiris. Преимущества программы Readiris: простой и удобный интерфейс на русском языке;

поддержка более 100 языков для распознавания;

возможность корректирования текста перед сохранением. Недостатки: нельзя установить утилиту на Windows XP или серверные версии операционной системы.

CuneiForm CuneiForm — небольшая утилита для распознавания текста. С помощью программы можно быстро преобразовать бумажные или электронные документы в редактируемый текст для дальнейше работы с специальных офисных редакторах. Приложение может распознать более 20 языков. Доступна функция словесной проверки для повышения качества распознавания. Программа полностью совместима с операционной системой Windows (32/64 бит). Для загрузки доступна полностью русская версия. Чтобы пользоваться утилитой, требуется ОС Windows XP и новее. Модель распространения приложения CuneiForm — бесплатная. Благодаря этому пользователям не нужно покупать лицензионный ключ или ежемесячную подписку. Основные функции для работы расположены в главном окне программы. Первый доступный инструмент — "Мастер распознавания". Он используется для распознавания текста на графических изображениях. На первом этапе работы необходимо выбрать источник, где хранится файл: компьютер или сканер. После того, как файл загружен, откроется небольшое окно коррекции разрешения. Здесь пользователям необходимо размеры файла. Рекомендуется оставить все показатели без изменений. Следующий шаг — выбор языков текста и символов, которые есть в исходном документе. Программа определяет языки автоматически. В том случае, если утилита не смогла определить язык, пользователи могут выбрать их из списка вручную. В следующем окне доступны функции: Активация словарного контроля. Этот инструмент используется в том случае, если текст не содержит большое количество специальных терминов. Одна колонка. Этот пункт используется если текст состоит из одной колонки. Матричный принтер. Используется для работы с документами, которые напечатаны на матричном принтере. Факс. Пользователям необходимо отметить этот пункт в том случае, если файл был получен по факсу или отсканирован в низком разрешении. Завершающий этап — поиск картинок и таблиц в тексте. По завершению работы программа предложит экспортировать готовый документ на компьютер или продолжить редактирование файла. С помощью встроенного редактора можно внести изменения в текст документа, изменить размер шрифта, форматирование. Для этого используется панель инструментов Microsoft Word. Преимущества программы CuneiForm: бесплатная модель распространения;

простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

возможность распознавания специальных символом, картинок и таблиц. Недостатки: разработчики программы CuneiForm перестали выпускать обновления.

FreeOCR FreeOCR — небольшое приложение для оптического распознавания текста. Утилита работает с графическими изображениями (tiff, jpeg, png), PDF-документами. Есть возможность прямого импорта файлов из сканера. Итоговый результат можно сохранить в формате обычного текстового файла или документа Microsoft Word. Приложение полностью совместимо с операционной системой Windows (32/64 бит). Язык интерфейса — английский. Русская версия не поддерживается. Для комфортной работы с утилитой требуется ОС Windows XP и новее. Модель распространения программы — бесплатная. После запуска программы FreeOCR откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для работы. На первом этапе необходимо загрузить файл. Для этого нужно выбрать пункт "Open" на панели инструментов. После этого пользователям необходимо выбрать изображение (tif, bmp, png, jpg, gif) для распознавания текста, который хранится на компьютере. Также с помощью программы можно загрузить PDF-документ. Для этого необходимо выбрать пункт "Open PDF", который расположен на панели инструментов утилиты FreeOCR. Чтобы загрузить документ из сканера необходимо нажать "Scan". В открывшемся окне пользователям приложения следует выполнить следующие действия: Выбрать устройство для сканирования. Установить режим цвета: черно-белый или цветной. Определить размер страницы. После того, как документ будет загружен в программу, необходимо запустить процесс распознавания текста. Для этого используется функция "OCR" на панели инструментов. На выбор доступно два варианта выполнения задачи: распознавание текущей страницы и распознавание всех страниц документа. Для распознавания текста используется движок Tesseract. Благодаря этому повышается точность анализа текста. Процесс распознавания текстов запускается без использования дополнительных инструментов по выделению отдельных зон документа. Итоговый результат отобразится в правом окне интерфейса утилиты FreeOCR. Преимущества: бесплатная модель распространения;

мощный движок Tesseract для распознавания текста;

работа со всеми популярными форматами изображений;

можно загрузить файлы из сканера. Недостатки FreeOCR: нет официальной поддержки русского языка.

RiDoc RiDoc — специальная утилита для сканирования документов и распознавания текста. Итоговый результат можно сохранить в любом удобном формате: jpeg, tiff, bmp, png. Есть возможность экспорта файлов в PDF и Microsoft Word. Поддерживается функция склейки несколько документов. На склеенный файл можно наложить водяной знак. Приложение полностью совместимо с операционной системой Windows (на 32-х и 64-битных версиях). Для установки и запуска утилиты требуется Windows XP и новее. Доступна полностью русская версия для скачивания. Модель распространения программы RiDoc — условно-бесплатная. Чтобы получить полную версию приложения, необходимо купить лицензию. Стоимость лицензионной версии для личного использования составляет 350 рублей. Доступна бесплатная пробная версия на 30 дней. На сохраненных документах будет размещена надпись "No registration". Чтобы начать работу с утилитой, необходимо запустить RiDoc на компьютере. На первом этапе нужно загрузить изображение или PDF-файл для распознавания текста. Для этого используется функция "Открыть", которая расположена на панели инструментов. После того, как файл загружен в программу, пользователи могут приступать к процессу распознавания текста. Для этого необходимо нажать кнопку "Распознать" на панели инструментов. Время выполнения этой задачи зависит от общей длины текста на изображении. Итоговый результат отобразится в отдельном окне в правой части интерфейса программы RiDoc. Пользователи могут скопировать этот текст, внести собственные изменения или добавить новые текстовые блоки. Также результат можно сохранить на компьютер. Для этого необходимо воспользоваться функциями, которые расположены на верхней панели инструментов. Файл можно сохранить в формате картинки, MS Word, OpenOffice или PDF. Также доступна функция отправки документа по электронной почте. Есть инструмент для печати файла на отдельном листе бумаги любого размера. Преимущества программы RiDoc: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

быстрое распознавание текста;

программа работает с графическими изображениями и документами формата PDF;

итоговый результат распознавания текста можно отправить по электронной почте;

доступна функция склейки несколько документов с возможностью добавления водяных знаков. Недостатки: нет интеграции с популярными облачными сервисами.

ABBYY Screenshot Reader ABBYY Screenshot Reader — программа для распознавания текста на графических изображениях и скриншотах. Полученный файл можно сохранить в любом удобном для пользователей формате. Всего утилита распознает тексты на 179 языках. Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит). Для загрузки доступна полностью русская версия. Чтобы установит и запустить утлиту требуется ОС Windows 7 и новее. Модель распространения ABBYY Screenshot Reader — условно-бесплатная. Чтобы получить полную версию программы, необходимо купить лицензию стоимостью 490 рублей. Для тестирования основных возможностей доступна бесплатная демо-версия приложения. Срок действия ознакомительной версии утилиты — 15 дней. После запуска программы ABBYY Screenshot Reader откроется небольшое окно, в котором выполняется управление основными функциями. Здесь пользователи могут выбрать формат снимков: определенная область экрана, захват только открытого окна приложения, снимок всего экрана, захват экрана с отсрочкой. Также здесь можно выбрать язык текста, который используется на изображении. В строке передать пользователям нужно выбрать, какое действие выполнит программа: поместит текст в буфер обмена, в файл Microsoft Word, в таблицу и т.д. Чтобы сделать снимок экрана с текстом, необходимо воспользоваться сочетанием клавиш "Alt + Enter". Захват будет выполнен в зависимости от того, какой формат был выбран пользователями. После того, как снимок сделан, текст с изображения будет добавлен в буфер обмена. На этом этапе пользователям необходимо открыть любой редактор (стандартный блокнот Windows, Word и т.д.) и вставить туда текст. Преимущества ABBYY Screenshot Reader: простой и удобный интерфейс на русском языке;

возможность захвата нужной области экрана для распознавания текста;

поддерживается возможность передачи текста в текстовый редактор сразу после создания снимка. Недостатки: не поддерживается возможность работы со сканером.