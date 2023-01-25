Scanitto Pro – прекрасная программа, которая поможет качественно отсканировать любой документ. Софт обладает комплексной интеграцией со сканерами любого типа, простым и эффективным функционалом.

Исключительное качество сканирования обеспечивается благодаря сканированию драйвера TWAIN устройства. Программа поддерживает множество расширений файлов, может распознавать текст, обладает мультиязычным интерфейсом. Доступно сохранение сканированных документов во многостраничном варианте прямо из программы и копирование через ксерокс.

Важно! Программа не обновляется с 2017 года.

Основные возможности Scanitto Pro: