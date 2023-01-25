SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Scanitto Pro

Scanitto Pro

Программа для сканирования

4,0 (4)
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Актуальная версия 3.19
Скачать 13 MB
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История изменений

Версия 3.19

  • Обновлены драйверы сканеров и улучшена коррекция геометрии отсканированных страниц.
  • Добавлена поддержка новых форматов экспорта и исправлены ошибки пакетной обработки.
  • Оптимизирована скорость сканирования и улучшена работа с сетевыми устройствами.
  • Упрощён интерфейс настройки параметров сканирования.

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Оценки программы

4,0

4 оценки Оценок пока нет

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