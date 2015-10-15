SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Adobe Reader XI

В данном списке представлены программы для замены Adobe Reader XI. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Adobe Reader XI, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Foxit PDF Reader
Foxit PDF Reader

Версия 2026.2.1.39815

Программа для чтения PDF-документов

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (350)
Sumatra PDF
Sumatra PDF

Версия 3.6.1

Просмотр и редактирование PDF

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Corel PDF Fusion
Corel PDF Fusion

Версия 2.6.2.0

Создание PDF-файлов

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
WinDjView
WinDjView

Версия 2.1

Программа для чтения DjVu

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)