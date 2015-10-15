В данном списке представлены программы для замены Adobe Reader XI. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Adobe Reader XI, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Adobe Reader XI.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Adobe Reader XI, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Adobe Reader XI. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Adobe Reader XI, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 4 программы
Версия 2026.2.1.39815
Программа для чтения PDF-документов
Версия 3.6.1
Просмотр и редактирование PDF
Версия 2.6.2.0
Создание PDF-файлов
Версия 2.1
Программа для чтения DjVu