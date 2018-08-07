SoftSalad СОФТСАЛАТ
Инструкции 04.09.2018 1 минута

Как редактировать текст в Adobe Reader?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Adobe Reader - очень удобная программа, в которой можно как читать электронные книги, так и редактировать их. При выполнении операций по редактированию файла PDF исходный текст не изменяется. В документах можно делать разные пометки:

  • выделять нужный текст другим цветом, подчеркивая его важность;
  • вычеркивать ненужные предложения;
  • добавлять подписи к участкам текста и оставлять комментарии;
  • вставлять свой текст и флажки.

Чтобы приступить к редактированию текста в электронной книге формата PDF, необходимо выделить участок текста и кликнуть на него правой кнопкой мыши. В появившемся меню выберите:

  • Выделить текст;
  • Вычеркнуть текст;
  • Добавить записку к замене текста;
  • Добавить записку к тексту.

Также можно зайти в Инструменты, Комментарии и Подписание, расположенные в правой части читалки. В Комментариях есть много разных пометок, например, вставка текста, стрелок, геометрических фигур и так далее.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Adobe Reader XI
Adobe Reader XI

Версия 11.0.10

Программа для PDF-файлов

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