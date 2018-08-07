Как редактировать текст в Adobe Reader?

Adobe Reader - очень удобная программа, в которой можно как читать электронные книги, так и редактировать их. При выполнении операций по редактированию файла PDF исходный текст не изменяется. В документах можно делать разные пометки:

выделять нужный текст другим цветом, подчеркивая его важность;

вычеркивать ненужные предложения;

добавлять подписи к участкам текста и оставлять комментарии;

вставлять свой текст и флажки.

Чтобы приступить к редактированию текста в электронной книге формата PDF, необходимо выделить участок текста и кликнуть на него правой кнопкой мыши. В появившемся меню выберите:

Выделить текст;

Вычеркнуть текст;

Добавить записку к замене текста;

Добавить записку к тексту.

Также можно зайти в Инструменты, Комментарии и Подписание, расположенные в правой части читалки. В Комментариях есть много разных пометок, например, вставка текста, стрелок, геометрических фигур и так далее.