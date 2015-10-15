WinDjView – программа для чтения документов и книг в форматах DJV и DjVu, созданная на основе открытого исходного кода. Кроме режима чтения приложение позволяет настраивать и корректировать страницы, управлять яркостью и контрастностью изображения.
Инструменты WinDjView:
- удобная система закладок и аннотаций;
- поиск по содержимому;
- масштабирование;
- экспорт документа в разные форматы;
- поддержка переводчика, работающего автоматически при наведении на необходимое слово или фразу;
- копирование документа или его части;
- вывод файла на печать.