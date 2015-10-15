WinDjView – программа для чтения документов и книг в форматах DJV и DjVu, созданная на основе открытого исходного кода. Кроме режима чтения приложение позволяет настраивать и корректировать страницы, управлять яркостью и контрастностью изображения.

Инструменты WinDjView: