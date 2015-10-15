Adobe Reader — полностью бесплатная программа для работы с файлами и документами в формате PDF. "Читалка" поддерживается на всех актуальных версиях операционных систем Windows: 11, 10, 8, 8.1 и 7. С помощью Adobe Reader можно читать книги, делать пометки и распечатывать файлы PDF.

Последняя версия программы размещена на нашем сайте

Возможности Adobe Reader:

поддержка огромного количества форматов;

создание аннотаций к файлам;

работа с цифровыми подписями;

многоязычный интерфейс (включая русский);

удобное создание форм для последующего заполнения;

удобное чтение документов.

Программа-читалка Adobe Reader на русском языке совместима с 32-х и 64-битными версиями Windows и распространяется на бесплатной основе.