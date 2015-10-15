Adobe Reader — полностью бесплатная программа для работы с файлами и документами в формате PDF. "Читалка" поддерживается на всех актуальных версиях операционных систем Windows: 11, 10, 8, 8.1 и 7. С помощью Adobe Reader можно читать книги, делать пометки и распечатывать файлы PDF.
Последняя версия программы размещена на нашем сайте
Возможности Adobe Reader:
- поддержка огромного количества форматов;
- создание аннотаций к файлам;
- работа с цифровыми подписями;
- многоязычный интерфейс (включая русский);
- удобное создание форм для последующего заполнения;
- удобное чтение документов.
Программа-читалка Adobe Reader на русском языке совместима с 32-х и 64-битными версиями Windows и распространяется на бесплатной основе.