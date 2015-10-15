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Adobe Reader XI

Adobe Reader XI

Программа для PDF-файлов

3,3 (36)
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Актуальная версия 11.0.10
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История изменений

Версия 11.0.10

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Оценки программы

3,3

36 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Adobe Reader XI

1 отзыв

Игорь Анатольевич

Я из описаний, здесь данных, так и не понял: подойдёт ли Acrobat Reader XI 11.0.10 для Windows XP SP2 (x86). Вроде бы, должен подойти! "VirusTotal" в загруженном от Вас самораспаковывающемся файле "exe" на 36,50 МБ вредоносного программного обеспечения не нашёл. Будем надеяться на лучшее!
Спасибо Вам большое!
Игорь Анатольевич