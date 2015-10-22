Corel PDF Fusion – программа для профессионального создания PDF-документов. Главные особенности инструмента: поддержка практически всех типов файлов, простой интерфейс и возможность обработки любой отдельной страницы в документе.
Возможности Corel PDF Fusion:
- Преобразование текстовых и графических типов файлов в многостраничные PDF-файлы.
- Добавление текста.
- Настройка качества и размера выходного файла.
- Настройка безопасности использования конечного файла (ограниченный режим просмотра, запрет редактирования, пароль доступа к PDF-файлу).
- Шифрование информации.
- Создание слайд-шоу из документов.
- Сохранение форматирования документа при конвертации.