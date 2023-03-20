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K-Lite Codec Pack Full

K-Lite Codec Pack Full

Видео, аудио кодеки для Windows

2,9 (7)
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Актуальная версия 20.0.5
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История изменений

Версия 20.0.5

  • Обновлён MPC-HC до версии 2.8.3.2
  • Обновлён MPC Video Renderer до версии 0.10.8.2600
  • Обновлён MediaInfo Lite до версии 26.10
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 20.0.0
    • MPC-HC обновлён до версии 2.8.2.0.
    • LAV Filters обновлены до версии 0.83-5-gd65a9.
    • MPC Video Renderer обновлён до версии 0.10.8.2587.

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Оценки программы

2,9

7 оценок Оценок пока нет

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