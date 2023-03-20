K-Lite Codec Pack Full - популярный набор аудио и видео кодеков, фильтров DirectShow, кодеков VFW/ACM и других утилит. Кодеки и фильтры DirectShow необходимо кодирования и воспроизведения аудио и видео файлов. Пакет кодеков K-Lite Codec Pack Full разработан как надёжное и простое приложения для проигрывания всех ваших песен, клипов, фильмов. Вместе с K-Lite Codec Pack Full вы сможете открыть любое медиа-файл даже если он распространяется в редком и экзотическом формате.
Преимущества K-Lite Codec Pack Full:
- Лёгкое использование программы.
- Регулярные обновления кодеков и фильтров.
- Работа-из-коробки. Программу не нужно дополнительно настраивать. Достаточно просто установить K-Lite Codec Pack Full, чтобы смотреть фильмы и слушать музыку.
- В дистрибутив входят только надёжные и проверенные кодеки, одобренные экспертами.
- Корректная работа кодеков с Windows Media Player и Media Center.
- Поддержка всех популярных DirectShow плееров. В том числе Media Player Classic, ZoomPlayer, BS.Player, KMPlayer, PotPlayer, GOM Player и множество других.
- Комплект кодеков содержит всё необходимое для проигрывания любых аудио и видео файлов.
Другие сборки набора кодеков K-Lite: