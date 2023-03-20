K-Lite Codec Pack Full - популярный набор аудио и видео кодеков, фильтров DirectShow, кодеков VFW/ACM и других утилит. Кодеки и фильтры DirectShow необходимо кодирования и воспроизведения аудио и видео файлов. Пакет кодеков K-Lite Codec Pack Full разработан как надёжное и простое приложения для проигрывания всех ваших песен, клипов, фильмов. Вместе с K-Lite Codec Pack Full вы сможете открыть любое медиа-файл даже если он распространяется в редком и экзотическом формате.

Преимущества K-Lite Codec Pack Full:

Лёгкое использование программы.

Регулярные обновления кодеков и фильтров.

Работа-из-коробки. Программу не нужно дополнительно настраивать. Достаточно просто установить K-Lite Codec Pack Full, чтобы смотреть фильмы и слушать музыку.

В дистрибутив входят только надёжные и проверенные кодеки, одобренные экспертами.

Корректная работа кодеков с Windows Media Player и Media Center.

Поддержка всех популярных DirectShow плееров. В том числе Media Player Classic, ZoomPlayer, BS.Player, KMPlayer, PotPlayer, GOM Player и множество других.

Комплект кодеков содержит всё необходимое для проигрывания любых аудио и видео файлов.

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