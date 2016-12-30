Windows Media Player - один из наиболее известных мультимедиа плееров в мире. Официальный производитель - компания Microsoft - не просто предлагает скачать его бесплатно, но и автоматически включает плеер в пакет любой операционной системы Windows. Начиная с 1998 года, программа постоянно совершенствуется, что позволяет проигрывать все большое количество современных форматов.

Легкий интерфейс позволяет удобно руководить и самостоятельно настраивать просмотр видео. Известным достоинством Windows Media Player считается скорость работы, максимальная эффективность проигрывания объемных файлов и простота использования. Дизайн выполнен в минималистичном дизайне, визуализация эквалайзера не перестает увлекать своей яркой интересной картинкой.

В меню плеера будут отображаться все папки компьютера, в которых содержатся музыка и видео. Благодаря этому пользователь может легко разбивать свои мультимедиа файлы на коллекции и плей-листы. Среди основных функций плеера можно выделить не только проигрывание аудио и видео файлов, но и возможность записи данных форматов на диски.