K-Lite Codec Pack Mega - полный универсальный набор, состоящий из кодеков для просмотра видеофайлов и прослушивая аудиодорожек. Главная особенность набора Mega - огромный перечень программного обеспечения, который позволить работать со всеми известными форматами.
K-Lite Codec Pack Mega работает на операционных системах Windows 98/ME и выше.
Особенности K-Lite Codec Pack Mega:
- последние версии необходимых кодеков;
- отсутствие программных конфликтов между кодеками;
- каждый кодек протестирован и оптимизирован для быстрой работы.
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