K-Lite Codec Pack Standard – комплект специальных инструментов для воспроизведения видео- и аудиофайлов. Набор кодеков подобран с учетом как популярных, так и редких (или устаревших) мультимедийных форматов.

K-Lite Standart быстро устанавливается на компьютер. Установленный программный пакет полностью интегрируется с действующей операционной системой и не вызывает сбоев при работе сторонних утилит. «Внутрипакетная» несовместимость кодеков отсутствует.

Инструментарий будет особенно полезен при переустановке операционной системы. Благодаря наличию всех необходимых кодеков в пакете, нет необходимости осуществлять их поиск самостоятельно.

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