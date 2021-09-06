Что такое кодеки и как их установить на Windows?

Случались ли у вас ситуации, когда на ПК появлялись проблемы с воспроизведением звука и изображения? Причем какой-то из этих компонентов мог отсутствовать либо отставать от другого по времени. А иногда файл и вовсе может не запускаться — вместо него на экране появляется сообщение об ошибке.

Высока вероятность того, что источником данной проблемы являлся кодек, точнее, его отсутствие или некорректная работа. Разберемся с тем, что такое кодеки, каких видов бывают, для чего нужны и как правильно установить их на компьютер.

Что такое кодеки? Кодек — это небольшая программа, предназначение которой заключается в кодировании и декодировании мультимедийных файлов. Кодирование — это сжатие файла, а декодирование — его воспроизведение из этого состояния. Программы являются полезными и необходимыми, поскольку они дают возможность существенно снизить первоначальный размер файла. А это, в свою очередь, позволяют быстрее и удобнее передавать их, например, по сети. Кодеки не влияют на качество аудио и видеоматериалов или, во всяком случае, максимально сохраняют его на высоком уровне. Кодек не способен самостоятельно воспроизводить файлы — он работает в паре с другим программным обеспечением, например, видеоплеером. Если при попытке запустить видео вы обнаруживаете ошибку или недостатки в воспроизведении, это значит, что плеер не может отыскать нужный кодек на компьютере. Программы часто сразу же предлагают решить проблему — появляется сообщение с предложением найти необходимый кодек в интернете. Но обычно этот процесс заканчивается неудачей. Некоторые плееры оснащены встроенными кодеками, что существенно облегчает их использование.

Виды кодеков. Как найти на компьютере? Программы-преобразователи бывают двух типов: видеокодеки (AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, H.261, WMV и др.);

аудиокодеки (MP3, AAC, RAM, WMA, AIF, RA и др.). Выше приведены лишь наиболее распространенные кодеки, поскольку их количество огромно. Прежде чем устанавливать новые утилиты, необходимо проверить, какие кодеки уже есть на вашем компьютере. Сделать это можно несколькими способами (в Windows 8 и выше): через «Диспетчер устройств»;

с помощью проигрывателя Windows Media;

с помощью сторонних программ.

Диспетчер устройств Войдите в «Панель управления» — «Оборудование и звук» — «Диспетчер устройств». В длинном перечне различных устройств нужно найти пункт «Звуковые, игровые и видеоустройства». Именно в этом разделе могут содержаться подпункты: «Видеокодеки» и «Звуковые кодеки». Нажмите на нужный, чтобы посмотреть список утилит, установленных на ПК. Если же этих разделов в списке нет, значит, стоит попробовать один из следующих вариантов.

Проигрыватель Windows Media Видеоплеер встроен по умолчанию в ОС Windows. Можно открыть программу через меню «Пуск» или запустить любое видео. Чтобы посмотреть список кодеков, нужно найти справочный раздел, который в этом плеере располагается не на самом видном месте. Например, если в окошке программы у вас нет верхней панели с разными элементами управления, то следует перейти в библиотеку. Интерфейс программы изменился — теперь жмем на «Справка» — «О программе». Появляется информационное окошко, в котором также есть кнопка «Сведения о технической поддержке ». При переходе по ссылке в браузере открывается окно с подробными сведениями о проигрывателе Windows Media. Среди прочей информации также имеется и подробный список всех звуковых и видеокодеков.

Сторонние программы Для просмотра кодеков, установленных на ПК, можно воспользоваться специальными программами. Достаточно скачать и установить одну из таких утилит. Например, InstalledCodec — бесплатный инструмент, отображающий все кодеки и дополнительную информацию о них. Еще один аналог — SHERLOCK — The Codec Detective, который занимает всего 80 Кб.

Как узнать, какие кодеки нужны? Бывает так, что видео не воспроизводится на компьютере, но при этом непонятно, какой именно кодек нужен. Узнать это можно при помощи специальных программ, которые анализируют медиафайлы и предоставляют всю необходимую информацию о них. Пример такого инструмента — MediaInfo. Программа бесплатная и на русском языке. После скачивания и установки нужно выбрать в меню неоткрывающийся медиафайл. В главном окошке отобразятся данные о нем, в том числе звуковые и видеокодеки. Программы-аналоги: GSpot, AVIcodec, VideoInspector.