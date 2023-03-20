Базовый комплекс программных компонентов K-Lite Codec Pack Basic позволяет просматривать видеофайлы во всех доступных форматах. Характерной особенностью программного пакета является оперативная установка, бесперебойная работа и своевременные обновления компонентов.
Работа кодеков взаимосвязана и тщательно отлажена во избежание несовместимости с системой. Комплекс предоставляет пользователям следующие возможности:
- широкий спектр распознаваемых форматов аудио и видео;
- функция предпросмотра видеофайла при клике;
- подключение и отключение субтитров;
- ускорение выполняемых операций;
- файловое объединение;
- поиск и устранение ошибок внутри пакета.
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