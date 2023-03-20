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K-Lite Codec Pack Basic

K-Lite Codec Pack Basic

Необходимый набор аудио и видео кодеков

3,0 (9)
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Актуальная версия 20.0.5
Скачать 22 MB
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История изменений

Версия 20.0.5

  • Небольшие изменения.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 20.0.0
    • LAV Filters обновлены до версии 0.83-5-gd65a9.

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Оценки программы

3,0

9 оценок Оценок пока нет

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