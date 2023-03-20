LAV Filters — пакет декодеров и сплиттеров (фильтров) для встроенного в Windows фреймворка DirectShow, который отвечает за воспроизведение видео и аудио медиапроигрывателями, установленными на ПК. Фильтры распространяется бесплатно, предназначены для установки на компьютеры под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Для 32-х и 64-разрядных систем предусмотрена собственная версия LAV Filters.

Зачем нужен LAV Filters?

Декодеры и сплиттеры, входящие в состав LAV Filters, разработаны на базе библиотек «libavformat» и «libavcodec», и предназначены для расширения функционала аудио- и видеопроигрывателей, разработанных с использованием функционала API DirectShow для одноименного фреймворка. Последний является составной частью операционных систем Windows, и предназначен для воспроизведения на компьютере (в DirectShow-приложениях) мультимедийных файлов. Установка фильтров LAV Filters позволит DirectShow воспроизводить новые форматы аудио- и видеофайлов, эффективнее взаимодействовать DirectShow-приложениям с фреймворком. На момент написания обзора в состав LAV Filters входили фильтры для таких форматов мультимедиа как MKV/WebM, AVI, MP4/MOV, TS/M2TS/MPG, FLV, OGG, BluRay (только «.bdmv» и «.mpls»). Но это не полный список.

Отдельно отметим, что декодеры и сплиттеры LAV Filters могут использоваться разработчиками приложений для Windows, так или иначе связанных с воспроизведением мультимедиа-файлов.

Как пользоваться LAV Filters?

Для простых пользователей использование LAV Filters означает лишь их установку на компьютер. В доступном для скачивания с нашего сайта архиве присутствуют 3 пакетных файла с расширением «.bat» для установки фильтров. Можно поочередно запустить все три либо один на выбор:

install_audio.bat — для установки аудиодекодеров LAV Filters.

install_video.bat — установка видео-декодеров.

install_splitter.bat — установка сплиттеров для аудио и видео.

Указанные пакетные файлы нужно запускать от имени администратора компьютера, т.к. в процессе установки вносятся изменения в настройки реестра. Чтобы удалить те или иные фильтры LAV Filters, можно воспользоваться соответствующими BAT-файлами с «uninstall» в имени, которые также находятся в архиве.

Функции LAV Filters

Использование набора фильтров LAV Filters обеспечивает DirectShow-приложения рядом дополнительных функций и новых возможностей.

Автоматический выбор видеопотока

Пользователь сможет выбрать тот видеопоток (если их несколько), который имеет наиболее высокое качество, без необходимости его предварительной настройки. Для этого потребуется просто переключаться между предлагаемыми вариантами видеопотоков.

Выбор аудиопотоков

Выбор аудиопотока предлагает некоторую гибкость, в частности — возможность настройки предпочтительных языков. Конфигурация языка проста. Достаточно просто ввести список трехбуквенных кодов языков (согласно стандарту «ISO 639-2»), разделяя их запятыми или пробелами. Например, при вводе «ru eng ger» сначала будет выбрана русская аудиодорожка, затем (если она отсутствует) английская, а и при ее отсутствии — немецкая.

Если же в видеофайле присутствует несколько дорожек, соответствующих одному языку, тогда будет выбрана та из них, что имеет наивысшее качество (зависит от количества каналов, используемого аудиокодека и других параметров).

Гибкая обработка субтитров

LAV Filters располагает 4-х режимами автоматического выбора субтитров:

Выбор форсированных субтитров (отмеченных соответствующим флажком). Выбор субтитров, соответствующих языковым предпочтениям пользователя (конфигурация по умолчанию). Выбор субтитров согласно пользовательским правилам (создаются в соответствующем редакторе при использовании специального синтаксиса). А также — режим «Без субтитров».

Поддержка BluRay

Чтобы воспроизвести BluRay, достаточно просто открыть файл «index.bdmv» в папке «BDMV» на BluRay-диске. LAV Splitter автоматически определит самую длинную дорожку на диске (обычно это основной фильм) и начнет его воспроизведение. Кроме того, также можно открыть плейлист «.mpls» (расположен в BDMV/PLAYLIST) и затем выбрать в нем файл для воспроизведения.