SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги K-Lite Codec Pack Full

В данном списке представлены программы для замены K-Lite Codec Pack Full. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на K-Lite Codec Pack Full, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

K-Lite Codec Pack Mega
K-Lite Codec Pack Mega

Версия 20.0.5

Аудио и видео кодеки Windows

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (10)
K-Lite Codec Pack Standard
K-Lite Codec Pack Standard

Версия 20.0.5

Видео кодеки для Windows

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (5)
K-Lite Codec Pack Basic
K-Lite Codec Pack Basic

Версия 20.0.5

Необходимый набор аудио и видео кодеков

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (9)
LAV Filters
LAV Filters

Версия 0.77.2

Программа для установки на ПК видео и аудио фильтров и декодеров для DirectShow

Оценок пока нет
ADVANCED Codecs
ADVANCED Codecs

Версия 15.6.8

Аудио и видеокодеки для Windows Media и Movies & TV app

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)