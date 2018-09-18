SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Nuendo

В данном списке представлены программы для замены Nuendo. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Nuendo, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

Arturia Piano V
Arturia Piano V

Версия 3.3.4.6366

Программа для создания музыки на виртуальном фортепиано

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
CUBASE
CUBASE

Версия 15

Программа для создания, записи и микширования музыки

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (68)
LMMS
LMMS

Версия 1.2.2

Программа для создания музыки

Оценок пока нет
ACID Pro
ACID Pro

Версия 11

Редактирование музыки, микширование треков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Ableton Live
Ableton Live

Версия 10.0.3

Программа для создания и редактирования музыки

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (9)
Adobe Audition CC
Adobe Audition CC

Версия 11

Программа для редактирования аудио

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
n-Track Studio
n-Track Studio

Версия 9

Мощный редактор музыки

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)