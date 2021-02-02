Nuendo — цифровая звуковая рабочая станция от известной компании Steinberg, предназначенная для профессионального использования в постпроизводстве аудио звукорежиссерами и специалистами другого профиля в кинематографе, игровой, рекламной, развлекательной индустрии и многих иных сферах.

Это платное программное обеспечение. Использование Nuendo требует довольно высоких компьютерных мощностей. Поддерживается только 64-битными операционными системами Windows 7/8/10. Перевод на русский язык не предусмотрен.

Зачем нужна Программа Nuendo?

Если вкратце, то Nuendo предоставляет пользователям огромное количество инструментов для создания, микширования и редактирования аудио. По сути, программа является многодорожечным нелинейным аудиоредактором. И принцип ее работы практически ничем не отличается от менее продвинутых приложений этого же типа. Но Nuendo отличается наличием большого числа аудиофильтров, автоматизированных «умных» функций звукообработки, способностью эмулировать в цифровой среде разнообразные условия распространения звука в пространстве и много чего еще.

Вот лишь небольшая часть функциональных возможностей Nuendo:

Неограниченное число одновременно обрабатываемых аудиотреков, MIDI-треков, инструментальных VST-треков.

86 VST-плагинов фильтрации, редактирования и наложения эффектов на звук, 18 VST MIDI-плагинов, 64 Rack-инструмента.

Инструментарий для извлечения аудио из видео.

Обработка до 16 аудиоканалов одновременно.

Полная поддержка современных аудио-технологий и соответствие различным спецификациям: Dolby Atmos, AES31, Auro-3D, AAF и др.

Широкий набор функций и модулей для постпроизводства аудио: импорт/экспорт ADM, Netflix Loudness Meter, автоматизированный модуль определения разборчивости звука «Intelligibility Meter», работа с кривой громкости, встроенный многофункциональный плагин Anymix Pro, поддержка аудиоконтейнера MXF, отдельные модули обработки низких частот, экспорт CUE-таблиц, большая база аудиоклипов и многое другое.

Специальные инструменты для создания и обработки звукового сопровождения компьютерных игр: возможность подключение аудиодвижка игр (технология Game Audio Connect), наличие крупной базы аудиоэффектов для игр (Game Sound FX), работа с проектами, созданными в Audiokinetic Wwise (известный в игровой индустрии аудиоредактор для игр) и другой функционал.

Полная поддержка объемного звука формата Ambisonics и различный инструментарий для создания аудио под VR (виртуальная реальность) видео и игры.

Инструментарий для записи и обработки/редактирования диалогов, включая наличие автоматизированной функции дублирования (дубляжа) продукции киноиндустрии и множество специальных аудиофильтров, позволяющих создавать высококачественное озвучивание.

Десятки инструментов, функций, эффектов и фильтров для микширования аудио.

Большое количество инструментов для композиторов: редакторы партитур, поддержка режима изменения строя нот (Hermode tuning), редакторы аккордов и многое другое.

Множество библиотек инструментальных звуков, включая такую известную как «HALion Sonic», состоящую более чем 1200 сэмплов (в общей сложности в Nuendo доступны 10 таких же обширных библиотек звуков).

Возможность совместной работы над проектами через локальную и глобальную сеть.

Как получить пробную версию Nuendo?

Компания-разработчик Nuendo не предоставляет возможность пробного использования последней — 11 — версии программы, однако пользователям доступна бесплатная 30-дневная версия Nuendo Live с более скромным функционалом. Чтобы установить ее, скачайте с официального сайта или с этой страницы инсталлятор программного обеспечения от разработчика Steinberg — «Steinberg Download Assistant Installer», уставите его, пройдите регистрацию и с его помощью выполните установку Nuendo Live. Для запуска программы потребуется ключ, который выдаются при регистрации (отправляется на почту).