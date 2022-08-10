Arturia Piano V — программа для создания музыкальных композиций на виртуальном фортепиано всех существующих разновидностей. Это платное программное обеспечение. Доступная для скачивания с нашего сайта ознакомительная версия имеет функциональные ограничения (нельзя сохранять/загружать проекты, экспортировать/импортировать музыкальные файлы), а также ограничения по времени использования за одну сессию (не более 20 минут). Программа предназначена для операционных систем Windows 10 и 11 (только 64 бит).

Функции и возможности Arturia Piano

Программа Arturia Piano V является цифровой звуковой рабочей станцией, обеспечивающей пользователей виртуальными музыкальными инструментами (в данном случае фортепиано) и функционалом для создания даже самых сложных музыкальных композиций.

Идеальные произведения на фортепиано

Фортепиано — инструмент, на котором чаще всего играют и записывают музыку, и не только в реальном, но и цифровом мире. Найти правильный виртуальный инструмент — непростая задача, которую стремится решить Arturia Piano V.

Собрав самые важные, экспериментальные и вдохновляющие модели фортепиано в один инструмент, Arturia Piano V использует расширенное физическое моделирование для воссоздания не только идеального звука, но и подлинного механического и звукового поведения. Прямо в цифровой звуковой рабочей станции пользователям доступно большое число настроек для выбранного музыкального инструмента, которые помогут сделать звук еще более реалистичным.

Любой тип фортепиано

Теплая классика, энергичный хип-хоп, платиновая поп-музыка, сверкающий кинематограф. 12 моделей Arturia Piano V, от вневременных до самых нестандартных фортепианных концепций, охватывают весь спектр звучания черного дерева и слоновой кости. Все это помогает не только создавать новые, но и совершенствовать существующие композиции.

Ультра-реалистичность, сэмплы больше не нужны

Благодаря Arturia Piano V пользователи могут забыть про тяжеловесные библиотекам сэмплов и непостоянному звуковому отклику. Движок Piano V представляет собой мощный симулятор физики и акустики фортепиано в реальном времени, гарантирует согласованность, аутентичность и гибкость, выходящие за рамки реальных вещей.

Инженеры Arturia воссоздают каждый аспект оригинальных инструментов, вплоть до тончайших вибраций, чтобы звук и ощущения были такими же осязаемыми, как и настоящие. В разработке программы задействована эксклюзивная технология физического моделирования «Phi», позволяющая идеально имитировать резонансное и механическое поведение инструмента. В уравнении не упущены никакие детали, от переходных деталей атаки до гармонической структуры по мере того, как нота ослабевает; от типа материала, из которого сделан инструмент, до размера и тональных свойств помещения, в котором на нем играли.

Это обеспечивает музыкантам и продюсерам огромный уровень экспрессии и утонченности, намного превосходящий возможности сэмплирования и даже самих оригинальных инструментов.

Фортепианная студия в комплекте

Arturia Piano V предоставляет пользователям возможность поэкспериментировать с положением микрофонов, погрузить пианино в реальное акустическое пространство и совершенствовать каждый аспект звука. Это полнофункциональная фортепианная студия, полностью оборудованная для беспрепятственного встраивания наилучших фортепианных звуков в проекты:

Настройка проекции и резонанса любой из 12 моделей фортепиано в соответствии с исполнением или постановкой. Можно даже поднять виртуальную крышку для полного звучания, отрегулировать отклик деки и настроить дуплексный резонанс для красочных гармонических обертонов.

Выбор способа захвата фортепиано, циклически переключая несколько конфигураций микрофонов в соответствии с любым стилем. Можно добавить звук комнаты в микс для ощущения полного погружения, дополнительную стереоширину для моментов кинематографического припева и многое другое.

Можно настроить фортепиано так, чтобы максимизировать резонанс, ввести диссонанс или создать уникальный гармонический контент, соответствующий пользовательским миксам. Здесь даже можно виртуально состарить струны одним щелчком мыши, чтобы получить характерный изношенный звук.

Струны — не единственное, что создает звук на фортепиано. И это было учтено в фортепианной студии Arturia Piano V, что вылилось в возможность добавления дополнительных шумом от молоточков, клавиш и педалей, чтобы создать ощущение настоящего инструмента.

Интуитивно понятное управление

Главное окно Arturia Piano V содержит только самые необходимые элементы управления, необходимые для настройки звука в режиме реального времени:

Выбор модели фортепиано. Можно легко переключаться между любыми из 12 моделей пианино. Это обеспечивает, в т.ч., возможностью быстрого сравнения звучания инструментов. Совершенствование звука. 4 универсальных элемента управления, 4 целенаправленных способа мгновенно изменить звук. Пользователь всегда сможет найти соответствующие его стилю тип отклика, четкости и характера звучания. Формирование пространства. С помощью регулятора реверберации можно настроить любую степень атмосферы, которая нужна создаваемой композиции — от сухого пространства комнаты до пропитанной спиральной реверберацией.

Все рассмотренное выше — лишь часть возможностей Arturia Piano V.