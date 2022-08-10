Guitar Pro — профессиональная программа для гитаристов (и не только), предназначенная для набора нотного текста, создания и воспроизведения гитарных табулатур и нотных партитур. В состав программы также входит множество полезных инструментов для музыкантов — продвинутый многофункциональный MIDI-редактор, программный построитель аккордов, симуляторы струнных, клавишных и духовых музыкальных инструментов, мощный микшер и многое другое.

Guitar Pro — платное программное обеспечение. Подходит для компьютеров под управлением Windows 7 и выше (32 и 64 бит).

ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОГРАММА GUITAR PRO?

Guitar Pro имеет довольно обширные функциональные возможности, но все доступные в программе функции можно условно поделить на 3 категории: написание нот, проигрывание и микширование музыкальных композиций и звуков. Выделим следующие ключевые возможности Guitar Pro: