Guitar Pro — профессиональная программа для гитаристов (и не только), предназначенная для набора нотного текста, создания и воспроизведения гитарных табулатур и нотных партитур. В состав программы также входит множество полезных инструментов для музыкантов — продвинутый многофункциональный MIDI-редактор, программный построитель аккордов, симуляторы струнных, клавишных и духовых музыкальных инструментов, мощный микшер и многое другое.
Guitar Pro — платное программное обеспечение. Подходит для компьютеров под управлением Windows 7 и выше (32 и 64 бит).
ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОГРАММА GUITAR PRO?
Guitar Pro имеет довольно обширные функциональные возможности, но все доступные в программе функции можно условно поделить на 3 категории: написание нот, проигрывание и микширование музыкальных композиций и звуков. Выделим следующие ключевые возможности Guitar Pro:
- Создание и чтение партитур в гибком редакторе, позволяющем просматривать и редактировать, как гитарные табулатуры, так и стандартную нотную запись. Возможно переключение между двумя этими режимами отображения записей.
- Возможность настройки макета партитур, используя более 70 параметров их отображения.
- Создание партитур с использованием десятков различных музыкальных инструментов.
- Создание и редактирование всех существующих нотных ключей.
- Наличие инструментария композитора, включая визуализатор гитарных аккордов и гамм, редактор текстов песен, полифонический тюнер для быстрой настройки гитары, виртуальные музыкальные инструменты — гитара, бас-гитара, банджо, синтезатор, барабаны и другие.
- Наличие мощного звукового движка, позволяющего воспроизводить любые ноты из партитуры, а также симулировать характерные для гитар эффекты: взмахи пальцем, слайд, призрачные ноты, бенд и т.д. В состав звукового движка также входит скоростной тренажер для зацикливания частей партитур с изменяемым темпом, позволяющий гитаристу закрепить навыки или освоить новые приемы игры на гитаре.
- Многофункциональный многодорожечный микшер позволяет записывать и сводить музыку.
- Импорт MIDI-файлов с возможностью слияния треков, квантованием, выбором нотной записи и звука, функцией предварительного просмотра и т.д.
- Наличие встроенного секвенсора с большим количеством доступных из библиотеки сэмплов и звуков игры на различных инструментах и многое другое.