SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Arturia Piano V

В данном списке представлены программы для замены Arturia Piano V. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Arturia Piano V, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

Guitar Rig
Guitar Rig

Версия 7.0.1

Программа для эмуляции электрогитарных примочек обработки аудиосигнала

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (100)
Everyone Piano
Everyone Piano

Версия 2.5.9.4

Программа для игры на виртуальном фортепиано с клавиатуры

Оценок пока нет
LMMS
LMMS

Версия 1.2.2

Программа для создания музыки

Оценок пока нет
Guitar Pro
Guitar Pro

Версия 8

Программа для просмотра, редактирования и воспроизведения гитарных табулатур и партитур

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Nuendo
Nuendo

Версия 11.0.10

Программа для создания, микширования и редактирования аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
DarkWave Studio
DarkWave Studio

Версия 5.9.0

Программа для создания музыки

Оценок пока нет
Ashampoo Music Studio
Ashampoo Music Studio

Версия 7.0.1

Программа для конвертирования и редактирования аудио

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Sibelius
Sibelius

Версия 2018.11

Программа для создания и редактирования нотного текста

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
Ableton Live
Ableton Live

Версия 10.0.3

Программа для создания и редактирования музыки

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (9)
Deckadance
Deckadance

Версия 2

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)