Everyone Piano — клавиатурный симулятор фортепиано для компьютера. Это бесплатное программное обеспечение. Программа предназначена для установки на ПК под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 бит и 64 бит). Интерфейс приложения не имеет перевода русский язык.

Зачем нужна программа Everyone Piano?

Every Piano — это, по сути, виртуальная компьютерная клавиатура, имитирующая звуки фортепиано при нажатии пользователем клавиш. Симулятор пианино может использовать обычную компьютерную клавиатуру для воспроизведения всемирно известной фортепианной музыки. Благодаря мощной базе тембров звук Everyone Piano реалистичен и воспроизводится в реальном времени. Даже на встроенной звуковой карте программа Everyone Piano способна генерировать качественное музыкального исполнение.

Симулятор пианино позволяет настроить клавиатуру по усмотрению пользователя, способен играть в полутонах, поддерживает запись, воспроизведение, флексию и октавы. Помимо всех вышеперечисленных функций, Everyone Piano также имеет встроенные демонстрационные и обучающие композиции, поддерживает массу музыкальных партитур для изучения.

Функции программы Everyone Piano

Симулятор фортепиано Everyone Piano обладает следующими особенностями и функциональные возможностями:

Поддержка игры двумя руками и имитация педалей фортепиано.

Поддержка автоматического аккомпанемента, упаковки ритмов и синхронизации.

Возможность подключения внешней MIDI-клавиатуры или электронный органа.

Возможность настройки раскладки нот на клавиатуре.

Наличие нескольких динамических скинов.

Поддержка нотного стана и нотной записи.

Возможность записи игры и ручной регулировки скорости воспроизведения записей.

Возможность загрузки звуковой базы данных Vsti.

Поддержка воспроизведения полутонов.

Поддержка нотной партитуры, перегиба и октавы.

Встроенные с демонстрационные и обучающие музыкальные композиции.

Программа поставляется с десятками обучающих и развлекательных подключаемых модулей.

По словами авторов, в сравнении с другим программным обеспечением для фортепиано, Everyone Piano обладает множеством уникальных преимуществ: