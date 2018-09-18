n-Track Studio 9 — программа для профессионального создания авторских музыкальных треков. Она имеет довольно сложный интерфейс с множеством функциональных элементов.
Основные преимущества n-Track Studio:
- Поддержка Midi-файлов.
- Одновременное воспроизведение нескольких музыкальных дорожек.
- Наложение различных эффектов в процессе создания музыкальной композиции.
- Поддержка 8- и 16-битных звуковых карт.
- Функция микширования и нормализации звука.
- Возможность нарезки музыкальных файлов.
- Поддержка большинства популярных плагинов.
Последняя версия программы n-Track Studio 9 переведена на русский язык и работает на всех актуальных версиях Windows. Для бесплатного скачивания доступна пробная версия. Полная версия n-Track Studio 9 стоит от 69 евро.