SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги TV Player Classic

В данном списке представлены программы для замены TV Player Classic. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на TV Player Classic, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

VLC Media Player
VLC Media Player

Версия 3.0.24

Видеоплеер со встроенными кодеками

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (19)
OttPlayer
OttPlayer

Версия 3.5.9.0

Плеер для для просмотра IPTV

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (123)
JRiver Media Center
JRiver Media Center

Версия 31.0.43

Мультимедиа-проигрыватель для Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Crystal TV
Crystal TV

Версия 3.1.1250

Программа для просмотра IPTV на ПК

Оценок пока нет
ComboPlayer
ComboPlayer

Версия 3.0.7

Полностью бесплатный и простой медиаплеер

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (21)
Ace Stream Media
Ace Stream Media

Версия 3.1.32

Программа для просмотра/прослушивания торрент-тв, IPTV, радиостанций, онлайн и локальное видео/аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PlayOn
PlayOn

Версия 4.5.24

Программа для просмотра онлайн-ТВ и трансляции видео на телевизоры, мобильные устройства и игровые/ТВ-приставки

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
RusTV Player
RusTV Player

Версия 3.3

Программа для просмотра онлайн-ТВ на компьютере

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (38)
Zoom Player
Zoom Player

Версия 14.4

Бесплатный мультимедиа плеер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (6)
All-Radio
All-Radio

Версия 4.27

Программа для прослушивания онлайн-радио и просмотра онлайн-тв

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)