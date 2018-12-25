Современное телевидение по всему миру постепенно переходит на цифровые технологии вещания. Это означает, что для приема телесигнала могут использоваться не только телевизоры, но и вообще любые устройства, способные воспроизводить цифровое видео — смартфоны, планшеты и, конечно, компьютеры.

Для всех этих платформ создается специальное программное обеспечение для приема телевизионных каналов, вещающих в сети интернет. Все подобные программы именуются IPTV-плеерами, а их единственное предназначение — воспроизведение потокового видео (в т.ч. и телеканалов), транслируемого в сетях передачи данных с использованием интернет-протокола IP.

Мы рассмотрим самые популярные в программы для просмотра ТВ (IPTV) на компьютере.

TV Player Classic TV Player Classic — еще одна популярная программа для просмотра российских и зарубежных телеканалов в онлайн-режиме. Как и в предыдущем случае, TV Player Classic не требует от пользователя выполнения каких-либо настроек. Сразу после скачивания и установки приложения есть возможность включения одного их многочисленных телеканалов различных стран и на разных языках. По заявлению разработчиков, их более 500. Все телеканалы рассортированы по тематическим категориям, что облегчает поиск нужного телеконтента. Программа TV Player Classic воспроизводит два типа телеканалов — IPTV и Torrent-TV. Технологии передачи данных имеют некоторые отличия, но для конечного пользователя они не играют никакой роли. Для возможности просмотра Torrent-TV на компьютере должна быть установлена дополнительная программа Ace Stream (устанавливается вместе с TV Player Classic). Большинство телеканалов, доступных для просмотра через эту программу, бесплатные. Однако среди них встречаются и платные — об этом становится известно лишь при попытке их просмотра. Для снятия ограничений потребуется приобрести подписку. TV Player Classic имеет несколько дополнительных удобных функций: Поддержка Torrent-TV говорит о возможности просмотра видеоматериалов, распространяемых в торрент-сетях (торрент-трекерах), без необходимости их скачивания на компьютер. В TV Player Classic можно добавить любой торрент-файл с медиа-контентов, и программа начнет воспроизводить его (основное требование — наличие достаточного количества сидеров).

Возможность выбора и просмотра фильмов, мультфильмов и сериалов по требованию. Эта функция также реализована в виде воспроизведения медиафайлов через Torrent-сети. Однако здесь пользователь не добавляет торрент-файл в программу, а осуществляет поиск нужного видео по названию. В базе данных программы на момент написания обзора числилось более 11,5 тысяч фильмов, мультфильмов и сериалов.

Прослушивание музыки. Функция полностью повторяет предыдущую, но в качестве медиаконтента выступают тысячи музыкальных композиций.

Прослушивание радиостанций. На выбор доступно более 1000 отечественных и зарубежных онлайн-радиостанций. Плюсы программы TV Player Classic: Огромный выбор телеканалов и онлайн-радиостанций.

Возможность просмотра фильмов и прослушивания музыки путем добавления торрент-файлов или выбора контента из числа доступного в базе данных программы.

Воспроизведение потокового видео и аудио, включая возможность добавления IPTV-плейлистов.

Поддержка русского языка. Отрицательные стороны TV Player Classic: Один из основных минусов программы — наличие большого количества встроенной рекламы. Это и встроенные в интерфейс баннеры, и рекламные видеоролики перед запуском телеканала и иного поддерживаемого контента, и постоянное открытие в браузере страницы с предложением приобрести подписку.

Второй большой минус — неудобный интерфейс. Чтобы начать нормально пользоваться программой, нужно потратить некоторое время на изучение ее интерфейса. При кликах на некоторые элементы управления может выскакивать дополнительная реклама. Все доступные для просмотра телеканалы сложены в одну кучу, хотя и распределены тематически, но это все равно не очень неудобно.

Многие из перечисленных телеканалов и потоковых видео не работают.

Т.к. для работы программы используется Ace Stream и другие встроенные плагины, TV Player Classic потребляет достаточно большое количество ресурсов компьютера.

IP-TV Player Приложение IP-TV Player можно назвать упрощенной версией первых двух IPTV-плееров. Программа IP-TV Player также достаточно простое управление. При первом запуске приложение предлагает выбрать один из российских интернет/IPTV-провайдеров, вещающий в интернете. Их достаточно большое количество. Напротив названия каждого провайдера отображается город или регион вещания — от Дальнего Востока до западных рубежей РФ. После выбора одного из них в правую часть окна программы подгружается список доступных телеканалов, иногда и радиостанций. К сожалению, далеко не ко всем перечисленным провайдерам есть доступ. Многие из них программой "отбраковываются" сразу же при выборе. А у тех провайдеров, к которым все же удалось подключиться, далеко не всегда работают перечисленные IPTV-каналы. К счастью, IP-TV Player предоставляет возможность выбора на 90-100% (изредка некоторый контент не воспроизводится) рабочего IPTV-плейлиста, в котором доступны наиболее популярные в РФ телеканалы. Следует отметить, что все они бесплатные. Среди них встречаются и те IPTV-каналы, которые в программе ComboPlayer можно смотреть только на платной основе. Программа IP-TV Player имеет как стандартные для подобного ПО, так и собственные уникальные функции: Проигрывание пользовательских IPTV-плейлистов.

Возможность приостановки воспроизведения телеканалов с последующим воспроизведением с момента остановки.

Возможность записи телетрансляций в видеофайл, который можно затем просматривать в любом видеоплеере.

Наличие настроек для воспроизведения видео и сетевых параметров работы программы. Положительные качества IP-TV Player: Простой интерфейс и удобное управление.

Отсутствие рекламы и предложений по приобретению подписки.

Проигрывание медиафайлов различных форматов.

Отображение транслируемой телепрограммы на выбранном канале (но не всех).

Минимальная нагрузка на компьютер.

Поддержка русского языка. Отрицательные качества IP-TV Player: Относительно малое количество телеканалов.

Многие каналы у выбираемых провайдеров не работают.

ProgDVB ProgDVB (также известный как ProgTV) представляет собой многофункциональный мультимедиа-проигрыватель, в одну из задач которого входит воспроизведение IPTV-телеканалов. Как и в предыдущем случае, пользователю предлагается выбор одного из многочисленных IPTV-провайдеров с российскими и зарубежными телеканалами. В общей сложности, программа ProgDVB способна предоставлять доступ к более чем 4000 телеканалов. Проблема невозможности воспроизведения тех или иных телеканалов не обошла и это приложение. Многие из предустановленных провайдеров и вещаемых ими IPTV-каналов попросту не работают по наиболее вероятной причине устаревания скачиваемых программой плейлистов. Хорошо, что это относится не ко всем телеканалам. Пользователь может вручную найти рабочие каналы и создать свой собственный плейлист, который можно будет сохранить и открывать в любой момент. Существует две версии программы ProgDVB — платная и бесплатная. Во Free-версии приложения отсутствуют некоторые полезные функции как, например, возможность записи потокового видео. Программа ProgDVB имеет довольно внушительный список возможностей. К ним, например, относятся: Возможность приема сигнала от ТВ-тюнера, установленного на компьютере.

Воспроизведение торрент-видео и торрент-ТВ, IPTV-плейлистов, радиостанций.

Возможность тонкой настройки воспроизводимого видео и аудио.

Поиск каналов во всех добавляемых плейлистах по различным критериям.

Поддержка пультов дистанционного управления, если к компьютеру подключено соответствующее оборудование.

Воспроизведение большого количества видео и аудио-форматов.

Возможность "превращения" любого воспроизводимого видео в 3D-видео. Среди плюсов ProgDVB как IPTV-плеера следует отметить: Наличие большого количества предустановленных каналов.

Возможность открытия IPTV-плейлистов, воспроизведения потокового видео и аудио, торрент-ТВ, онлайн-радиостанций и т.д.

Быстрая навигация по многотысячным телеканалам, видео/радио/аудио.

Возможность добавления к любым каналам списка телепередач (многие доступны сразу, другие нужно добавлять вручную).

Поддержка русского языка. Отрицательные моменты: Необходимость приобретения платной версии для разблокировки некоторых функций.

Довольно сложный пользовательский интерфейс, в котором следует тщательно разобраться, прежде чем приступить к каким-либо действиям с программой.

Наличие множества предустановленных нерабочих плейлистов, которые придется отфильтровывать вручную, на что может потребоваться много времени.