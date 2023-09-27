KMPlayer 64X — программа для воспроизведения видео и аудио широкого спектра форматов. Это полностью бесплатный мультимедиа-проигрыватель для операционных систем Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (только 64 бит). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык (местами отсутствует).

Зачем нужна программа KMPlayer 64X?

KMPlayer 64X — один из самых мощных мультимедиа-проигрывателей, предназначенный для воспроизведения на компьютере аудио- и видеофайлов почти всех существующих форматов. В отличие от стандартной версии, KMPlayer 64X создан исключительно для 64-битных систем Windows, чем обусловлена способность плеера воспроизводить видео с разрешением до 8К и/или частотой в 60FPS (кадров в секунду). Тут стоит отметить, что проигрывание подобных видеофайлов требует соответствующего аппаратного оснащения компьютера (мощный процессор и видеокарта).

Функции программы KMPlayer 64X

Программа KMPlayer 64X имеет широкую номенклатуру функций, обладает множество преимуществ, в т.ч.:

Больше количество встроенных аудио- и видеокодеков, чем обусловлена способность плеера воспроизводить широкий спектр форматов мультимедиа.

Возможность настройки цветовых параметров и качества видеокартинки, как при использовании собственных функций, так и функций, встроенных в плеер кодеков. Можно отрегулировать резкость, размытие и цветовые уровни, применить алгоритмы постобработки, последовательного и объемного шумоподавления для улучшения качества и многое другое.

Поддержка протокола RTSP (Real Time Streaming Protocol), который обеспечивает возможностью воспроизведения и управления (постановка на паузу, перемотка и т.п.) потоковых аудио- и видеофайлов напрямую с удаленных веб-серверов. Причем KMPlayer поддерживает все три популярных стандарта потокового вещания мультимедиа — RealMedia, QuickTime и DirectShow.

Воспроизведение DVD и Bluray-дисков (либо их образов) с предоставлением возможностей по управлению их содержимым.

Конвертация 2D-видео в 3D в режиме реального времени для его просмотра в 3D-очках — оптопаре. Предусмотрена возможность установки собственных цветов для разделения видеокартинки. Также поддерживаются вертикальный и горизонтальный чресстрочный режимы конвертации 2D в 3D.

Возможность приема и отправки видео- и аудиосигнала на различные устройства, подключенные к компьютеру. Прием/передача потоковых данных осуществляется с использованием стандарта DirectShow. Программа работает со всеми типами устройств, поддерживающих данную технологию. Если устройство требует предварительной компрессии видеопотока с использованием определенных алгоритмов, KMPlayer 64X сможет решить и эту задачу.

Наличие всего необходимого функционала для работы с субтитрами. Помимо возможности их тонкой настройки (как технической, так и визуальной составляющей), пользователи могут создавать собственные либо редактировать имеющиеся субтитры. Также предусмотрена функция автоматического скачивания субтитров с интернета (если на тех ресурсах, с которых KMPlayer осуществляет скачивание, доступны субтитры для воспроизводимого фильма, они будут подгружены автоматически).

Возможность скачивания видео с популярных социальных сетей и видео-хостингов, включая YouTube. Пользователю достаточно вставить ссылку на страницу с видео, KMPlayer автоматически извлечет из нее видеоролик и даже предложит (если существуют варианты) выбрать качество для последующего скачивания.

Автоматический деинтерлейсинг (устранение чересстрочности) обеспечивает возможностью воспроизведения видео с чересстрочностью без каких-либо характерных для них визуальных дефектов.

Возможность замедления и ускорения воспроизведения видеофайлов путем принудительного понижения/повышения частоты кадров.

Автоматическая функция нормализации звука обеспечивает выравнивание уровня аудиосигнала в видеофайлах с сильными перепадами громкости.

Возможность подключения внешних плагинов для наделения для расширения функционала плеера.

Все это — далеко не полный перечень функциональных возможностей медиаплеера KMPlayer 64X.