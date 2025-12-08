KMPlayer — бесплатный мультимедиа-проигрыватель, поддерживающий большое количество форматов видео и аудио, имеющий множество полезных функциональных возможностей для работы с мультимедиа. Программа поддерживается операционными системами Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32/64 бит) и имеет поддержку русского языка.

Также плеер KMPlayer можно скачать на Android и iOS.

Версия для современных компьютеров с поддержкой 4K - 8К под архитектуру 64-bit называется KMPlayer 64X

Поддерживаемые в KMPlayer форматы

Проигрыватель KMPlayer поддерживает практически весь спектр существующих видео и аудио форматов, потому перечислять их не имеет смысла. Отдельно следует отметить поддержку протокола RTSP (Real Time Streaming Protocol), обеспечивающего возможность проигрывания и управления (пауза, перемотка и т.д.) ауидо- и видео-файлов напрямую с удаленных веб-серверов. Причем KMPlayer поддерживает все три популярных стандарта потокового вещания мультимедиа — RealMedia, QuickTime и DirectShow.

Конечно, KMPlayer может использоваться и как полнофункциональный проигрыватель DVD и Bluray-дисков (либо их образов), предоставляя пользователю все возможность по управлению их содержимым.

3D-режим просмотра в KMPlayer

Проигрыватель KMPlayer способен "налету" трансформировать любой открытый в данный момент видеофайл в 3D-видео для просмотра в 3D-очках — оптопаре (предусмотрено множество цветов для разделения видеокартинки, а также вертикальный и горизонтальный чресстрочный режим).

Кроме того, KMPlayer можно использовать и для воспроизведения, т.н. 360-градусных видео (или VR-видео). Поэтому владельцам VR-очков/шлемов данный видеопроигрыватель также придется по душе.

Вывод и захват видеокартинки

Одна из особенностей KMPlayer — возможность приема и отправки видеосигнала на различные устройства, подключенные к компьютеру. Прием/передача видеоданных осуществляется все по тому же стандарту DirectShow. Программа работает со всеми типами устройств, поддерживающих данную технологию.

Для расширения возможностей работы с DirectShow разработчики KMPlayer предусмотрели множество режимов компрессии видеопотока. Это позволяет видеоплееру работать с широким спектром устройств, причем не только цифровых, но и аналоговых.

Поддержка множества аудио- и видео-фильтров и кодеков

В стандартный набор KMPlayer входят десятки разнообразных программных фильтров и кодеков, позволяющих тонко настраивать картинку/звук при воспроизведении видео- и аудиоформатов, накладывать поверх мультимедиа различные эффекты. Для экономии компьютерных ресурсов многие фильтры по умолчанию отключены, потому пользователю предстоит самостоятельно добавлять их из соответствующего раздела меню настроек.

При необходимости в KMPlayer можно импортировать собственные внешние фильтры и кодеки в виде DLL или AX файлов.

Поддержка субтитров в KMPlayer

Мультимедиа-проигрыватель KMPlayer имеет весь необходимый функционал для работы с субтитрами. Помимо возможности их тонкой настройки, пользователи могут создавать собственные либо редактировать имеющиеся субтитры.

Также предусмотрена функция автоматического скачивания субтитров с интернета (если на тех ресурсах, с которых KMPlayer осуществляет скачивание, обнаружатся субтитры для воспроизводимого фильма, они будут подгружены автоматически).

Встроенный менеджер загрузок видео с YouTube

В последних версиях проигрывателя KMPlayer имеется веб-модуль, позволяющий скачивать видео с популярных социальных сетей и видео-хостингов, включая YouTube. Пользователю достаточно вставить ссылку на страницу с видео, KMPlayer автоматически извлечет из нее видеоролик и даже предложит (если имеется) выбрать его качество для последующего скачивания.

Другие возможности KMPlayer

Из всех прочих функциональных возможностей KMPlayer отметим:

Возможность проигрывания недокачанных или "битых" мультимедиа-файлов.

Работа в автономном режиме (т.е. с флешки).

Подмена аудиодорожки у воспроизводимых видео.

Захват воспроизводимого видео/аудио и запись в файл.

Поддержка деинтерлейсинга (объединение чресстрочной видео-картнки и в обычное видео).

Поддержка плагинов визуализации (в т.ч. тех, что созданы под Winamp).

Автоматическое устранение всевозможных видео и аудио-дефектов.

Автоматическая нормализация (регулировка уровня громкости) аудио и другие возможности.

Как отключить рекламу в KMPlayer?

Один из способов отключения рекламы в плеере KMPlayer — добавление в системный файл «hosts» специальной записи, блокирующей программе доступ к сетевому ресурсу, откуда она скачивает рекламу для последующего отображения в окне приложения. Для реализации этого варианта потребуется учетная запись администратора:

Откройте системный локальный диск, на который установлена операционная система (обычно это «Локальный диск (C:)»). Поочередно перейдите в папки: Windows > System32 > drivers > etc. В папке «etc» найдите файл «hosts», кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт «Открыть с помощью…». Система отобразит список доступных программ для открытия файла «hosts», выберите «Блокнот» или любой другой текстовый редактор (Word, WordPad и т.д.). Скопируйте строку «127.0.0.1 player.kmpmedia.net» (без кавычек) в самый конец файла, сохраните и закройте его. Откройте «Свойства» файла «hosts», во вкладке «Общее» установите галочку на элементе «Только чтение» и нажмите «ОК».Это позволит избежать редактирование файла «hosts» другими программами (в т.ч. и KMPlayer).

Можно ли слушать музыку в KMPlayer?

Можно. KMPlayer является универсальным медиа-проигрывателем, который способен воспроизводить широкий спектр мультимедиа-файлов, включая все популярные форматы аудио — MP3, AAC, AC3, WMA, FLAC и многие другие. Также в KMPlayer можно добавлять плейлисты с музыкальными композициями в форматах M3U, M3U8 и др.

Можно ли в KMPlayer поставить таймер на отключение компьютера?

Можно. В KMPlayer присутствует функция, позволяющая выключить компьютер сразу после завершения воспроизведения текущего файла. Кроме того, имеется возможность выключить ПК в определенное время.

Чтобы назначить задание по выключению компьютера после завершения воспроизведения файла: Нажмите клавишу «F2» для перехода в настройки программы. В разделе «Общие» откройте подраздел «Повтор/Список». В верхней части подраздела «Повтор/Список» окна откройте вкладку «Общие». В блоке «По завершении (список завершен)» в выпадающем списке напротив элемента «Видео» установите пункт «Выключить Windows (Однажды)». Закройте окно настроек.

Все эти шаги придется повторять каждый раз, когда необходимо задать задание KMPlayer на выключение ПК. Чтобы программа выключала компьютер по времени ежедневно:

В нижней части этого же окна настроек установите галочку напротив элемента «Выключить Windows в указанное время». Снизу установите время выключения и закройте окно настроек.

Пропал звук в KMPlayer, что делать?

Отсутствие звука при проигрывании видео в KMPlayer может связано со многими причинами, но наиболее часто встречающиеся из них — отсутствие необходимых аудиокодеков и проблемы с устройством воспроизведения звука (т.е. аудиокарты).

Проблема с декодерами обычно решается путем их переустановки либо переустановки самого приложения KMPlayer. Часто достаточно скачать и установить набор кодеков K-Lite Mega Codec Pack (первый элемент в списке доступных кодеков для скачивания). В его состав входят, как видео-, так и аудиокодеки.

Проблемы со звуком из-за аудиокарты могут возникнуть при обновлении/переустановке ее драйверов и/или драйверов видеокарты (современные драйверы видеокарт также содержат ПО для звукового устройства). В этих случаях KMPlayer может ошибочно выбрать в качестве устройства обработки звука не ту аудиокарту, которая в данный момент выбрана системой в качестве аудиоустройства по умолчанию. Это легко исправить:

Кликните правой кнопкой мыши по пустой области окна KMPlayer. Откройте пункт «Аудио» в отобразившемся меню. Далее откройте подпункт «Обработчик звука». Выберите из списка то аудиоустройство, которое отвечает за воспроизведение звука в системе (скорее всего, нужно будет выбрать «Realtek HD Audio» или «VIA HD Audio»). Выбирайте отображенные аудиоустройства поочередно, пока не появится звук в плеере (предварительно поставьте на воспроизведение какое-нибудь видео).

KMPlayer воспроизводит только звук видео, что делать?

Отсутствие видеокартинки обычно наблюдается при воспроизведении видео высокого качества разрешением 1920×1080 и выше (например, это форматы HDTVRip или BDRip). Для проигрывания видео в высоком разрешении требуется наличие на компьютере видеокарты с поддержкой HD. Абсолютно все современные видеокарты (даже самые бюджетные варианты) обладают такой возможностью. Если же видеокартой не поддерживается HD-видео, то при его воспроизведении обычно слышен только звук, картинки при этом может не быть вообще либо она может отображаться рывками и подвисаниями. При этом любые видеофайлы разрешением меньше 1920×1080 воспроизводятся нормально.

В некоторых случаях на старых/маломощных видеокартах все же получается запустить HD-видео. Для этого в видеоплеере нужно изменить параметр заготовки видео:

Кликните правой кнопкой мыши по области воспроизведения видео. Отобразится контекстное меню. Откройте в нем пункт «Видео (расширенные)», затем кликните по элементу «Качество (3 ГГц)».

Также отсутствие картинки может быть связано с отсутствием или повреждением видеокодеков, отвечающих за декодирование воспроизводимого формата видео. Эту проблему можно решить путем переустановки плеера KMPlayer или переустановки самих кодеков. Скачать последние версии кодеков, используемых KMPlayer, можно на официальном сайте разработчиков программы.

Как установить новую обложку (скин) для KMPlayer?

Проигрыватель KMPlayer поддерживает установку обложек (скинов), созданных как самими разработчиками программы, так и простыми любителями. Чтобы изменить тему оформления интерфейса, выполните следующие шаги:

Скачайте обложки с официального сайта KMPlayer либо другого источника. Обложки для плеера имеют расширение «.KSF», которое ассоциировано системой с KMPlayer по умолчанию. Если это так, до будет достаточно просто запустить этот файл — обложка будет автоматически добавлена в базу программы. Если же KSF-обложки не ассоциированы с плеером, их можно добавить в базу программы вручную. Достаточно скопировать обложки в папку «Skins», которую можно найти в основной папке установки KMPlayer (по умолчанию это — «C:\KMPlayer\Skins»).

После добавления обложек остается применить ее к плееру: