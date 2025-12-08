SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
KMPlayer

KMPlayer

Бесплатный видео- и аудиоплеер с широким функционалом

4,1 (19)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 2026.7.24.12
Скачать 57 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

История изменений

Версия 2026.7.24.12

KMPlayer в магазинах приложений

Полезные статьи

Лучшие 4К-плееры для компьютера
Лучшие 4К-плееры для компьютера

Оценки программы

4,1

19 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о KMPlayer