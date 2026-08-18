GOM Media Player — продвинутый медиапроигрыватель для просмотра видеороликов. Поддержка большого количества кодеков позволяет бесплатному плееру открывать любые файлы.

GOM Player может проигрывать потоковое видео, загружаемое из сети и файлы редких форматов, которые используются в некоторых видеокамерах и смартфонах. Специальные алгоритмы позволяют просматривать медиа файлы, которые оказались повреждены или загружены на компьютер только частично.

GOM Player поддерживает форматы видео: avi, divx, asx, asf, wmx, wmv, wvx, wm, mpg, dat, ifo, vob, m1v, m2v, tp, dmb, mp4, m4v, k3g, 3gp, skm, dmskm, lmp4, m, mvb, mkv, ogm, gom.

GOM Player имеет встроенные кодеки, поэтому может проигрывать видеофайлы сразу после установки. Список кодеков: AC3, OGG, XVID, DIV1, DIV2, DIV3, DIV4, DIV5, DIV6, DIVX, DX50, MP41, MP42, MP43, H263, AP41, MPG4, MP4S, M4S2, MP4V, BLZ0, MJPG, RMP4, DXGM, H264, ffmpeg.

Преимущества плеера GOM Player

логичный и красивый интерфейс;

экономное использование ресурсов компьютера и быстрая работа даже на старых ПК;

встроенные кодеки, которые избавляют от необходимости установки пакетов кодеков;

вывод фильмов на различные устройства: монитор компьютера, телевизор, видеопроектор;

корректная работа с меню DVD-дисков;

функция закладок для возвращения к любому моменту в фильме;

управление видеоплеером как с помощью клавиатуры, так и с помощью и мыши;

продвинутое управление изображением: настройка яркости, контраста, гаммой и т.д;

улучшение видео с помощью сглаживания, повышения резкости и других преобразований;

полная поддержка субтитров;

автоматическое выключение компьютера после окончания воспроизведения;

функция для автоматического поиска и загрузки недостающих кодеков;

лёгкое создание скриншотов с видео.

Нововведения GOM Media Player 2.1.49.5139

исправлена проблема с MPEG фильтром источника;

добавлена поддержка 10 бит AVC файлов;

исправлена проблема с управлением скоростью воспроизведения (WMV);

улучшено воспроизведение FLV с внутренними фильтрами;

улучшено воспроизведение некоторых MTS файлов;

улучшена функция поиска для H.264 видео;

улучшено управление скоростью воспроизведения (0.2x - 16x);

улучшены настройки "Менеджер файлов";

добавлена горячая клавиша для создания превью (Ctrl + Q);

исправлена проблема с отображением сообщений о громкости;

разные исправления и изменения.

Русская версия программы GOM Media Player работает на операционных системах Windows 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64-битных).