GOM Media Player — продвинутый медиапроигрыватель для просмотра видеороликов. Поддержка большого количества кодеков позволяет бесплатному плееру открывать любые файлы.
GOM Player может проигрывать потоковое видео, загружаемое из сети и файлы редких форматов, которые используются в некоторых видеокамерах и смартфонах. Специальные алгоритмы позволяют просматривать медиа файлы, которые оказались повреждены или загружены на компьютер только частично.
- GOM Player поддерживает форматы видео: avi, divx, asx, asf, wmx, wmv, wvx, wm, mpg, dat, ifo, vob, m1v, m2v, tp, dmb, mp4, m4v, k3g, 3gp, skm, dmskm, lmp4, m, mvb, mkv, ogm, gom.
- GOM Player имеет встроенные кодеки, поэтому может проигрывать видеофайлы сразу после установки. Список кодеков: AC3, OGG, XVID, DIV1, DIV2, DIV3, DIV4, DIV5, DIV6, DIVX, DX50, MP41, MP42, MP43, H263, AP41, MPG4, MP4S, M4S2, MP4V, BLZ0, MJPG, RMP4, DXGM, H264, ffmpeg.
Преимущества плеера GOM Player
- логичный и красивый интерфейс;
- экономное использование ресурсов компьютера и быстрая работа даже на старых ПК;
- встроенные кодеки, которые избавляют от необходимости установки пакетов кодеков;
- вывод фильмов на различные устройства: монитор компьютера, телевизор, видеопроектор;
- корректная работа с меню DVD-дисков;
- функция закладок для возвращения к любому моменту в фильме;
- управление видеоплеером как с помощью клавиатуры, так и с помощью и мыши;
- продвинутое управление изображением: настройка яркости, контраста, гаммой и т.д;
- улучшение видео с помощью сглаживания, повышения резкости и других преобразований;
- полная поддержка субтитров;
- автоматическое выключение компьютера после окончания воспроизведения;
- функция для автоматического поиска и загрузки недостающих кодеков;
- лёгкое создание скриншотов с видео.
Нововведения GOM Media Player 2.1.49.5139
- исправлена проблема с MPEG фильтром источника;
- добавлена поддержка 10 бит AVC файлов;
- исправлена проблема с управлением скоростью воспроизведения (WMV);
- улучшено воспроизведение FLV с внутренними фильтрами;
- улучшено воспроизведение некоторых MTS файлов;
- улучшена функция поиска для H.264 видео;
- улучшено управление скоростью воспроизведения (0.2x - 16x);
- улучшены настройки "Менеджер файлов";
- добавлена горячая клавиша для создания превью (Ctrl + Q);
- исправлена проблема с отображением сообщений о громкости;
- разные исправления и изменения.
Русская версия программы GOM Media Player работает на операционных системах Windows 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64-битных).