Чем открыть VOB? Программы для работы с VOB

VOB — видеоформат, представляющий собой контейнер для хранения DVD-видео. Формат основан на MPEG-2, и может содержать в себе до 9 аудиопотоков и до 32 потоков субтитров. Видео в формате VOB можно открыть в видеопроигрывателе, в состав которого включены соответствующие видеокодеки. На это способен практически любой современный видеоплеер. Рассмотрим популярные видеопроигрыватели для операционных систем Windows, позволяющие воспроизводить VOB-видео.

VLC Media Player Бесплатная программа VLC Media Player (он же — VLC и VideoLAN) — один из самых известных мультимедиа-плееров, распространяющихся бесплатно. Функциональные возможности видеопроигрывателя позволяют назвать его многофункциональным комбайном — он способен не только воспроизводить видео и аудио различных форматов, но и записывать воспроизводимый контент в отдельный файл, подключаться к потоковым видеотрансляциям (в т.ч. IPTV), конвертировать видеофайлы из одного формата в другой и т.д. Плеер поддерживает субтитры, предоставляет возможность выбора аудиодорожек, отображает встроенное в DVD интерактивное меню для быстрого выбора видео, имеет гибкие настройки, в т.ч. и для темы оформления. В видеопроигрыватель VLC включено большое количество, как видеокодеков, так и аудиокодеков, потому плеер способен открывать видеофайлы практически всех существующих форматов, включая VOB. Программа проста в использовании, если не лезть в ее настройки (здесь пользователя ожидает многоуровневое вложенное меню с множеством открываемых окон). Обычно в настройки простым пользователям лезть не приходится, разве что в случаях, когда открываемый видеофайл не воспроизводится должным образом (например, наблюдаются визуальные артефакты, отсутствует звук или имеет место рассинхронизация звука с картинкой). Мультимедиа-плеер VideoLAN имеет низкие системные требования, и им можно пользоваться даже на старых компьютерах под управлением Windows XP (однако возможность воспроизведения видео высокого качества все же зависит от мощности процессора и/или видеокарты).

MPlayer Бесплатная программа MPlayer — еще один бесплатный видеопроигрыватель для компьютеров под управлением ОС Windows. Программа воспроизводит большинство существующих форматов видеофайлов, включая MPEG/VOB, AVI, Ogg/OGM, VIVO, ASF/WMA/WMV, QT/MOV/MP4, RealMedia, Matroska, NUT, NuppelVideo, FLI, YUV4MPEG, FILM, RoQ, PVA. С его помощью можно просматривать фильмы VideoCD, SVCD, DVD, 3ivx, DivX 3/4/5, WMV и даже H.264.

Еще одна важная особенность MPlayer — широкий спектр поддерживаемых драйверов вывода. Плеер работает с X11, Xv, DGA, OpenGL, SVGAlib, fbdev, AAlib, DirectFB, но также можно использовать GGI, SDL (и, таким образом, все их драйверы), VESA (на каждой карте, совместимой с VESA, даже без X11) и некоторые драйверы низкого уровня для конкретных карт (для Matrox, 3Dfx и ATI). Большинство из них поддерживают программное или аппаратное масштабирование, поэтому пользователь сможет просматривать фильмы в полноэкранном режиме и на мониторах с любых разрешением. Кроме того, MPlayer поддерживает отображение через некоторые аппаратные платы декодера MPEG, такие как Siemens DVB, DXR2 и DXR3/Hollywood+. MPlayer — простой плеер для просмотра видео без лишних кнопок, функций, встроенных возможностей. Разработчики проекта сделали упор на то, чтобы программа хорошо справлялась с воспроизведением большинства популярных форматов. Для этого в сборку включили хороший набор кодеков. Медиаплеер MPlayer изначально содержит в себе более 192 видеокодеков и 85 аудиокодеков, что позволяет воспроизводить с его помощью любые форматы видеофайлов, распространяющиеся сегодня через интернет, включая и интересующий нас VOB.

KMPlayer Бесплатная программа KMPlayer — по один из самых мощных мультимедиа-проигрывателей, способный воспроизводить аудио- и видеофайлы почти всех существующих форматов, включая, конечно же, VOB. Существует две версии плеера (обе бесплатные): стандартная и KMPlayer 64X. Последняя создана исключительно для 64-битных систем Windows, и позволяет воспроизводить видео с высоким разрешением (до 8К) и фреймрейтом (до 60FPS). Тут стоит отметить, что воспроизведения подобных видеофайлов требует соответствующего аппаратного оснащения компьютера (производительный процессор и видеокарта).

Видеоплеер KMPlayer обладает широким перечнем функциональных возможностей и преимуществ, куда относятся: Больше количество встроенных аудио- и видеокодеков.

Возможность настройки цветовых параметров и качества видеокартинки (резкость, размытие и цветовые уровни, применить алгоритмы постобработки, последовательного и объемного шумоподавления для улучшения качества и многое другое).

Воспроизведение DVD и Bluray-дисков (как и их образов).

Конвертация 2D-видео в 3D в режиме реального времени для его просмотра в 3D-очках — оптопаре.

Возможность приема и отправки видео- и аудиосигнала на различные устройства, подключенные к компьютеру.

Наличие всего необходимого функционала для работы с субтитрами. Помимо возможности их настройки, пользователи могут создавать собственные либо редактировать имеющиеся субтитры.

Возможность скачивания видео с популярных социальных сетей и видео-хостингов, включая YouTube.

Автоматический деинтерлейсинг (устранение чересстрочности).

Возможность замедления и ускорения воспроизведения видеофайлов.

Автоматическая функция нормализации звука и многое другое. Отдельно отметим, что функциональные возможности KMPlayer могут быть расширены путем установки плагинов.

Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC) с пакетом кодеков K-Lite Codec Pack Бесплатная программа Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC) — еще одна известная программа с обширным интегрированным кодек-паком K-Lite Codec Pack. Именно за счет набора видеокодеков, встроенных в MPC-HC, программа так полюбилась пользователям. Плеер работает практически с любыми форматами мультимедиа-файлов, использует технологию DXVA для декодирования с использованием аппаратного ускорения, умеет воспроизводить DVD, AVI, ASF, WMV, WMA, MP4, MOV, 3GP, MKV, DivX, WAV (включая DTS), AAC, AC3, FLV, RMVB и многое другое. Кроме того, MPC-HC можно использовать и в качестве просмотрщика изображений различных форматов, хотя это и не очень удобно.

Пользователю не нужно возиться с настройками Media Player Classic Home Cinema — достаточно просто установить его, и он сразу же сможет воспроизводить VOB-файлы. Программа не требовательна к компьютеру, подойдут системы и 2000-х годов производства (главное, чтобы процессор поддерживал набор SIMD-инструкций SSE2, впервые представленные еще в Intel Pentium 4). Проект Media Player Classic Home Cinema был остановлен еще в 2017 году, однако на его базе был создан одноименный плеер с набором кодеков K-Lite Codec Pack. Т.н. форк оригинального проигрывателя поддерживается до сих пор. Пакет кодеков K-Lite представляет собой набор фильтров DirectShow, кодеков VFW/ACM и инструментов. Пакет кодеков K-Lite разработан как удобное решение для воспроизведения всех аудио- и видеофайлов, которые только могут оказаться в распоряжении пользователя. С его помощью можно воспроизводить не только все популярные аудио и видео форматы, но и даже несколько менее распространенных.

Программа работает на всех версиях Windows от XP до Windows 11. Интеллектуальный установщик автоматически адаптируется в зависимости от установленной версии Windows и от того, какие еще кодеки уже установлены на компьютере. Установка полностью настраиваемая: пользователь может выбрать, какие компоненты следует установить. Пакет имеет множество опций, что позволяет настроить его в соответствии с потребностями и предпочтениями.

GOM Player Бесплатная программа GOM Player — мультиплатформенный плеер с версиями для всех популярных операционных систем. Программа легко справляется с открытием VOB, т.к. все необходимые для этого видеокодеки встроены в приложение. Помимо того, что при помощи GOM Player можно воспроизвести любые старые DVD-фильмы напрямую с диска или образа. Проигрыватель также сможет отобразить интерактивное меню и предложит вариант выбрать звуковую дорожку, если их несколько. В целом, интерфейс выглядит удобным и не перегруженным ненужными простому пользователю опциями и кнопками.

Плеер поддерживает различные форматы файлов, включая, куда помимо VOB, также относятся AVI, MP4, MKV, FLV, WMV, MOV и многие другие. Также программа позволяет находить установленные на компьютеры кодеки, воспроизводить поврежденные файлы или не до конца загруженные файлы. Отметим, что GOM Player содержит обширную библиотеку субтитров (по заверению разработчиков, в библиотеке собраны субтитры за последние 10 лет, и эта коллекция постоянно пополняется). Проигрыватель способ автоматически находить и синхронизовать субтитры к воспроизводимому фильму.

Blu-ray Player Условно-бесплатная программа Видео-/аудиоплеер Blu-ray Player создавался специально для воспроизведения дисков Blu-ray и DVD, а также их электронных образов. Тем не менее, программа без проблем открывает большинство популярных форматов видео, включая интересующий нас VOB. Существует две версии проигрывателя — бесплатная и платная. Для воспроизведения VOB-видео вполне достаточно функционала бесплатной версии. Помимо Blu-ray, данный видеопроигрыватель также позволяет просматривать DVD-диски/папки/ISO с исходным качеством изображения и звука. Реализована возможность изменения звуковой дорожки/канала, видеодорожки и дорожки субтитров.

При помощи Blu-ray Player можно открывать воспроизводить практически все существующие видеоформаты, включая MP4, AVI, WMV, TS, FLV, MTS, M2TS, MKV, TRP, MXF, MPEG, RMVB и многие другие, в т.ч. видео с очень высоким качеством. Благодаря передовым встроенным технологиям кодирования звука, таким как Dolby и DTS, обеспечена возможность проигрывания видео с высоким качеством звука без потерь. Blu-ray Player позволяет управлять всем процессом воспроизведения мультимедиа-файлов. Программа поддерживает несколько режимов экрана: полный, половинный, нормальный, двойной и пользовательский (режим вывода изображения настраивается вручную). Также можно настроить видеодорожку, дорожку субтитров, звуковую дорожку и аудиоканалы. Видеоплеер Blu-ray Player более требователен к компьютеру, чем все рассмотренные выше программы. Для нормальной работы программе требуется ПК под управлением Windows 7 или выше с двуядерным процессором частотой от 2,4 ГГц и оперативной памятью объемом от 1 Гб.

SMPlayer Бесплатная программа SMPlayer — бесплатный мультимедиа-проигрыватель со обширной базой встроенных кодеков, что обеспечивают поддержку практически всех существовавших на момент написания обзора форматов видео, включая VOB. Программа не требует ручной установки внешних кодеков: достаточно просто установить ее, и уже сразу можно будет открывать любые форматы видеофайлов.

Вот некоторые функциональные возможности и особенности плеера: В качестве приятного бонуса, в SMPlayer реализована возможность воспроизведения видео с YouTube. А после установки специального дополнения можно будет еще и искать видео на YouTube.

В SMPlayer встроено несколько обложек и наборов иконок, так что пользователь сможет изменить внешний вид проигрывателя на свое усмотрение.

Программа обладает множеством дополнительных функций, например: применение фильтров к видео и аудио, настройка скорости воспроизведения, корректировка задержки звука и субтитров, настройка звука при помощи многополосного эквалайзера и другие.

SMPlayer — один из немногих плееров, поддерживающих Chromecast. Т.е. программа способна отравлять видео на пользовательские устройства с поддержкой Chromecast. И это могут быть не только локальные файлы с компьютера, но и потоковые видеотрансляции — ТВ-каналы, а также видео с YouTube, Dailymotion, Vimeo, Vevo и многих других.

Кроме того, SMPlayer способен самостоятельно находить и загружать субтитры к воспроизводимым фильмам с сервиса opensubtitles.org.