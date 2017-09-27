SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги KMPlayer 64X

В данном списке представлены программы для замены KMPlayer 64X. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на KMPlayer 64X, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

VLC Media Player
VLC Media Player

Версия 3.0.24

Видеоплеер со встроенными кодеками

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (19)
GOM Player
GOM Player

Версия 2.3.123.5393

Видеоплеер с поддержкой всех современных форматов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (9)
KMPlayer
KMPlayer

Версия 2026.7.24.12

Бесплатный видео- и аудиоплеер с широким функционалом

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (19)
Stereoscopic Player
Stereoscopic Player

Версия 2.5.1

Плеер для воспроизведения стереоскопических (3D) видео

Оценок пока нет
MKV Player
MKV Player

Версия 2.1.23

Плеер для формата MKV

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (6)
Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC)
Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC)

Версия 1.7.13

Продвинутый мультимедиа-плеер

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
AMR Player
AMR Player

Версия 1.3

Программа для проигрывания AMR-форматов и файлов

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (6)