Программа MKV Player представляет собой удобный плеер, основной задачей которого является воспроизведение видео в формате MKV. Подобные видео файлы не получится воспроизвести через другие плееры.

Во время установки проигрыватель синхронизируется со всеми видеофайлами, которые присутствуют на компьютере. Пользователю остается лишь запустить их из удобного интерфейса MKV Player, и они будут воспроизведены без малейшей задержки.

В программе присутствует много полезных функций:

можно создавать отдельные плейлисты и редактировать их;

встроен поиск, который поможет найти необходимый видео файл на компьютере;

редактор субтитров;

просмотр DVD формата;

восстановление поврежденного видеофайла;

многофункциональный встроенный эквалайзер.

MKV Player не переведен на русский язык, но интерфейс программы прост и понятен. Плеер совместим с Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 bit).