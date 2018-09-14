Subs Media Player — простой и удобный медиапроигрыватель для простых пользователей, которые хотят просто наслаждаться просмотром кинофильмов в хорошем качестве. Чтобы использовать это программное обеспечение, не нужно постоянно быть подключенным к интернету. Видеоплеер устанавливается на персональный компьютер, выбирается кинофильм, предварительно скачанный из интернета.

Программное обеспечение распространяется бесплатно. Subs Media Player совместим с операционными системами Windows 7/8.1/10/11 (32 или 64 бит). Русский язык в интерфейсе отсутствует. Названия вкладок в программе могут быть переведены на 6 языков в пункте «Language».

Возможности и функции медиаплеера Subs Media Player

Одним из преимуществ видеоплеера считают два варианта установки:

портативный;

стандартный.

Интерфейс утилиты понятен без перевода на русский язык и состоит из складок:

File;

Video;

Audio;

View;

Stream;

Help;

Language.

Во вкладке «File» можно выбрать фильм, который будет просмотрен. Во вкладках «Аудио» и «Видео» находятся настройки звука и изображения соответственно. В аудионастройки внедрен 12-полосный эквалайзер, который позволяет настроить звук так, как пожелает пользователь. Есть опция выбор пятиканального или семиканального звучания, как для кинотеатра.

В плеер встроена функция кодирования и декодирования субтитров. Есть возможность выбора формата 16:9, 4:3, 14:10 при просмотре кинофильма или видеоролика.

Медиаплеер поддерживает практически все современные кодеки. Программа подходит для тех, кто предпочитает настольные приложения для просмотра фильмов.