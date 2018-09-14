Subs Media Player — простой и удобный медиапроигрыватель для простых пользователей, которые хотят просто наслаждаться просмотром кинофильмов в хорошем качестве. Чтобы использовать это программное обеспечение, не нужно постоянно быть подключенным к интернету. Видеоплеер устанавливается на персональный компьютер, выбирается кинофильм, предварительно скачанный из интернета.
Программное обеспечение распространяется бесплатно. Subs Media Player совместим с операционными системами Windows 7/8.1/10/11 (32 или 64 бит). Русский язык в интерфейсе отсутствует. Названия вкладок в программе могут быть переведены на 6 языков в пункте «Language».
Возможности и функции медиаплеера Subs Media Player
Одним из преимуществ видеоплеера считают два варианта установки:
- портативный;
- стандартный.
Интерфейс утилиты понятен без перевода на русский язык и состоит из складок:
- File;
- Video;
- Audio;
- View;
- Stream;
- Help;
- Language.
Во вкладке «File» можно выбрать фильм, который будет просмотрен. Во вкладках «Аудио» и «Видео» находятся настройки звука и изображения соответственно. В аудионастройки внедрен 12-полосный эквалайзер, который позволяет настроить звук так, как пожелает пользователь. Есть опция выбор пятиканального или семиканального звучания, как для кинотеатра.
В плеер встроена функция кодирования и декодирования субтитров. Есть возможность выбора формата 16:9, 4:3, 14:10 при просмотре кинофильма или видеоролика.
Медиаплеер поддерживает практически все современные кодеки. Программа подходит для тех, кто предпочитает настольные приложения для просмотра фильмов.