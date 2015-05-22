SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Movavi СлайдШОУ

В данном списке представлены программы для замены Movavi СлайдШОУ. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Movavi СлайдШОУ, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

PowerDVD 22 Essential
PowerDVD 22 Essential

Версия 22

Популярный DVD проигрыватель

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
ProShow Producer
ProShow Producer

Версия 9.0.3797

Программа для создания слайд-шоу и презентаций

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
ФотоШОУ
ФотоШОУ

Версия 5.0

Программа для создания слайд-шоу

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Movavi Video Editor
Movavi Video Editor

Версия 12.2.0

Редактирование и монтаж видео

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (5)
Windows Movie Maker
Windows Movie Maker

Версия 2.6.4037.0

Программа для создания слай-дшоу и редактирования видео

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
MAGIX MOVIE EDIT PRO
MAGIX MOVIE EDIT PRO

Версия 2015

Редактирование видео и монтаж фильмов

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