SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги LibreCAD

В данном списке представлены программы для замены LibreCAD. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на LibreCAD, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

DraftSight
DraftSight

Версия 2025 SP1.0

Программа (САПР) для 2D-проектирования и черчения

Оценок пока нет
Inkscape
Inkscape

Версия 1.3

Популярный векторный графический редактор

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
CorelCAD 2023
CorelCAD 2023

Версия 2023

Программа для проектирования в 2D и 3D

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
КОМПАС-3D
КОМПАС-3D

Версия v18

3D-САПР (трехмерная система автоматизированного проектирования)

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (90)
FreeCAD
FreeCAD

Версия 0.17

Программа (САПР) для трехмерного параметрического моделирования

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
nanoCAD ВК

Версия 2.1

Внутренние системы водопровода и канализации.

Оценок пока нет
AutoCAD 2014
AutoCAD 2014

Версия 1.0

AutoCAD 2014 – это больше, чем проектирование

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (16)