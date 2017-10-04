SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Light Image Resizer

В данном списке представлены программы для замены Light Image Resizer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Light Image Resizer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

FastStone Image Viewer
FastStone Image Viewer

Версия 8.5

Просмотр и редактирования фотографий

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (19)
XnViewMP (XnView)
XnViewMP (XnView)

Версия 1.12.2.0

Программа для просмотра, организации и пакетного редактирования изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (9)
Image Resizer
Image Resizer

Версия 2.14

Программа для изменения размеров изображений в пакетном режиме

Оценок пока нет
Caesium
Caesium

Версия 2.8.5

Программа для пакетного сжатия и обрезки цифровых изображений

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Image Tuner
Image Tuner

Версия 9.2

Программа для пакетного редактирования изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Radical Image Optimization Tool (RIOT)
Radical Image Optimization Tool (RIOT)

Версия 1.0.1

Программа для пакетной обработки и оптимизации размера изображений

Оценок пока нет
FILEminimizer Pictures
FILEminimizer Pictures

Версия 3.0

Программа для пакетной оптимизации размера изображений

Оценок пока нет
FreeVimager
FreeVimager

Версия 9.9.1

Программа для просмотра и несложного редактирования изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Picasa
Picasa

Версия 3.9.138.202

Программа для просмотра и редактирования фотографий

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (8)