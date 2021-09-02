Image Resizer — программа для изменения размера изображений. Это условно-бесплатное (у бесплатной урезан функционал) приложение для компьютеров под управлением ОС Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Image Resizer?

Image Resizer — это узкоспециализированное приложение, предназначенное для изменения физического размера изображений с сохранением пропорций (т.е. программа осуществляет масштабирование изображений). С помощью Image Resizer можно как увеличивать, так и уменьшать размер цифровых картинок/фотографий. Благодаря наличию режима пакетной обработки файлов, пользователь может приводить к единому размеру большое количество изображений одновременно (но не более 3-х в бесплатной версии Image Resizer).

Приложение поддерживает наиболее популярные форматы графических файлов — JPG/JPEG, PNG, GIF, BPM и TIFF/TIF.

Как пользоваться программой Image Resizer?

Программа Image Resizer имеет интуитивно понятный интерфейс. Чтобы с ее помощью изменить размер изображения (или нескольких) достаточно сделать несколько простых шагов:

Добавить исходные файлы в программу: либо с помощью мыши перетащить изображения или папку с ними в окно программы, либо нажать на кнопку «Добавить фото» или «Добавить папку» и затем выбрать файл/-ы или папку, соответственно. Указать выходной размер изображений: либо выбрать подходящий вариант из выпадающего меню «Профиль» (тут представлены наиболее распространенные размеры картинок, в т.ч. готовые варианты для социальных сетей), либо указать ширину и высоту вручную. Выбрать один из 4-х вариантов сохранения изображений: в текущей папке с добавлением префикса «mini» в название файла; в подпапку внутри папки с оригиналами; в указанную пользователем папку (вариант «Выбрать папку…»); перезапись исходных файлов (оригиналы будут удалены). И последний шаг — кликнуть кнопке «Изменить размер».

Также у программы Image Resizer предусмотрена специальная функция переориентации изображений. Если исходная фотография является вертикально ориентированной, следует использовать данную опцию, чтобы избежать неправильной пропорции выходного изображения.

Возможности Pro-версии Image Resizer

Платная версия Image Resizer не только не имеет ограничений по количеству обрабатываемых фотографий в пакетном режиме, но и обладает дополнительной функцией — наложение водяного знака. В качестве вотермарки также используется изображение. Имеется возможность настройки уровня прозрачности водяного знака.