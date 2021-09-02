SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Image Resizer

Image Resizer

Программа для изменения размеров изображений в пакетном режиме

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Актуальная версия 2.14
Скачать 9 MB
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История изменений

Версия 2.14

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