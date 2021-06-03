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Caesium

Caesium

Программа для пакетного сжатия и обрезки цифровых изображений

3,4 (7)
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Актуальная версия 2.8.5
Скачать 21 MB
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Скриншоты

История изменений

Версия 2.8.5

  • Исправлена ошибка, из-за которой шрифт отображался некорректно.
  • Обновлены установочный скрипт и языковые файлы.
  • После завершения сжатия теперь обновляется вся таблица списка изображений.
  • Добавлен немецкий перевод.

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Оценки программы

3,4

7 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Caesium

1 отзыв

Александр

Спасибо! Программа рабочая, понятная, функциональная. Сжимал фото в версии портабле до 25% с затиранием исходных файлов. Перед этим сравнивал исходник со сжатым изображением - разницы почему-то не нашёл.