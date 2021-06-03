Caesium — программа для пакетного сжатия и обрезки цифровых изображений. Приложение полностью бесплатное для использования, поддерживает русский язык, работает в системах Windows 10 и 11 (32 и 64 бит).

ПРОГРАММА CAESIUM

Программа Caesium предоставляет собой узкоспециализированный инструмент для поштучной и пакетной обработки цифровых изображений формата JPG, JPEG, PNG, BMP, TIF, TIFF, PPM, XBM и XMP. В список основных возможностей программы входят следующие функции:

Сжатие изображений с сохранением первоначального размера

При помощи этой функции можно сократить первоначальный объем изображений без сокращения их разрешения и/или размера. Количество сокращаемого объема во многом зависит от исходного формата графических файлов и метода их первоначального сжатия. К примеру, наилучший результат достигается при обработке фотографий формата JPG/JPEG, полученных с телефона или цифровой камеры. Программа Caesium способна сжимать такие файлы в несколько раз.

Качество конечных изображений пользователь может легко отрегулировать при помощи соответствующего ползунка.

Конвертирование изображений

По умолчанию все входные графические файлы сохраняются в формате JPG. При необходимости программа может сохранять входящие изображения в формате PNG или BMP (либо оставить первоначальный формат без изменений). Однако следует учитывать, что наибольшая эффективность сжатия приложение Caesium показывает только при сохранении файлов в формате JPG/JPEG.

Обрезка изображений

Приложение Caesium также придет на помощь при необходимости обрезки множества изображений. Обрезка может осуществлять как в процентном, так и абсолютном (попиксельном) соотношении с соблюдением первоначальных пропорций либо без их соблюдения.

ОСОБЕННОСТИ CAESIUM

Программа Caesium имеет несколько особенностей:

Упор на пакетную обработку изображений. Предусмотренные разработчиками Caesium алгоритмы обработки большого числа входных данных обеспечивают высокую скорость решения поставленной задачи даже на слабых компьютерах.

Возможность применения настроек сжатия, конвертации и обрезки, как ко всему массиву входных изображений, так и персонально к каждому отдельному файлу.

Предпросмотр изображения до сохранения результата.

Возможность удаления изображений с диска прямо из программы.

Приложение Caesium также доступно в переносном варианте (portable-версия добавлена в архив для скачивания).