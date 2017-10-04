Picasa - свободное приложение для просмотра и редактирования цифровых фотографий. Программа была создана в 2002 году, а двумя годами позже куплена корпорацией Google. Picasa работает на операционных системах Linux, Mac OS и Windows.

Сейчас Picasa - известный во всем мире редактор фотографий, который интегрирован с самыми известными сервисами Google: YouTube, Gmail, Blogger и Google Plus. Редактор прост в использовании и выполняет огромное количество полезных функций: