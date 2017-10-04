Picasa - свободное приложение для просмотра и редактирования цифровых фотографий. Программа была создана в 2002 году, а двумя годами позже куплена корпорацией Google. Picasa работает на операционных системах Linux, Mac OS и Windows.
Сейчас Picasa - известный во всем мире редактор фотографий, который интегрирован с самыми известными сервисами Google: YouTube, Gmail, Blogger и Google Plus. Редактор прост в использовании и выполняет огромное количество полезных функций:
- быстрая загрузка файлов на компьютер с фотоаппарата или сканера;
- создание разнообразных коллажей;
- удобный просмотр фотографий (слайд-шоу);
- быстрая распечатка прямо из программы;
- множество эффектов, включая ретуширование, кадрирование, настройки яркости и контрастности;
- устранение эффекта красных глаз;
- быстрая отправка фотографий друзьям и публикация в сервисах Google;
- пасхальные яйца в виде плюшевых мишек Тедди.