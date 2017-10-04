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Picasa

Picasa

Программа для просмотра и редактирования фотографий

3,6 (8)
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Актуальная версия 3.9.138.202
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История изменений

Версия 3.9.138.202

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Оценки программы

3,6

8 оценок Оценок пока нет

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