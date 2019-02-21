Как уменьшить размер файла JPG?

Перед загрузкой изображений формата JPG на сайт или отправкой по электронной почте необходимо уменьшить размер файла. Выполнить эту операцию можно с помощью специальных программ и онлайн-сервисов для сжатия графических изображений без потери оригинального качества.

Caesium Caesium — утилита, которая используется для оптимизации графических изображений форматов JPG, PNG, BMP. Программа может оптимизировать размер изображения до 90%. После уменьшения размера файла сохраняется оригинальное качество картинки, естьвозможность быстрой загрузки итогового результата в социальные сети. Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит) и переведено на русский язык. Модель распространения Caesium — бесплатная. На первом этапе работы с программой пользователям нужно загрузить изображения. Для этого нужно воспользоваться функцией "Добавить изображения", которая находится на верхней панели инструментов. В нижней части интерфейса находится раздел "Параметры сжатия". Здесь пользователи могут установить качество картинки с помощью ползунка. Есть возможность выбора формата для исходного файла. Также в этом разделе находится инструмент для редактирования размера изображения — пользователи могут установить нужную высоту и ширину в пикселях. Перед тем, как начать процесс сжатия изображения, нужно указать папку для вывода исходного файла. После установки всех параметров необходимо нажать кнопку "Выполнить сжатие" на панели инструментов. Среднее время выполнения этой операции — 5 секунд. Итоговый результат сжатия файла формата JPG сохранится в папку вывода, указанную ранее. Преимущества: удобный интерфейс на русском языке;

поддержка пакетной обработки файлов;

сжатие изображений без потери оригинального качества;

бесплатная модель распространения программы;

возможность установки пользовательских параметров для сжатия: качество, размер, формат. Недостатки: нет инструмента для сравнения оригинального изображения с оптимизированным.

Light Image Resizer Light Image Resizer — программа, которая используется для уменьшения размера файлов формата JPG. В приложении есть встроенный конвертер, функция добавления водяных знаков и возможность пакетной обработки файлов. Утилита совместима с операционной системой Windows (32/64 бит) и полностью переведена на русский язык. Модель распространения программы Light Image Resizer — условно-бесплатная. Лицензия стоит 20 долларов, но доступна бесплатная пробная версия с ограничениями (обработка не более 100 изображений). Первый шаг во время работы с утилитой — это загрузка изображения. Для этого используется функция "Файлы", которая расположена на верхней панели инструментов. На следующем этапе работы необходимо нажать "Вперед". Откроется новое окно с настройками изображения. Здесь пользователи могут изменить разрешение (ширину, высоту), выбрать режим. Также в этом окне следует указать папку для сохранения итогового результата. В окне "Сжатие" можно указать качество (в процентах) или желаемый размер для сжатия файла. В строке "Профиль" можно выбрать готовый шаблон для уменьшения размера изображения. Есть возможность сохранения пользовательских настроек. После того, как основные параметры установлены, пользователи могут приступать к процессу уменьшения размера файла формата JPG. Для этого необходимо нажать кнопку "Выполнить". Время выполнение операции — 3-5 секунд и зависит от количества файлов. Итоговый результат сохранится в папку, указанную в настройках. Преимущества: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

возможность выбора готовых шаблонов для уменьшения размера изображений;

встроенные инструменты для сжатия файлов;

функция предварительного просмотра изображения. Недостатки: нельзя сравнить оригинальное изображение с оптимизированным.

FileOptimizer FileOptimizer — небольшая программа, которая используется для сжатия файлов: текстовые документы, изображения, архивы. Приложение поддерживает пакетную обработку данных, есть возможность выбора оптимизации и установки дополнительных плагинов для расширения базового функционала. Утилита работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. Модель распространения приложения FileOptimizer — бесплатная. После запуска программы откроется главное окно, в котором находятся основные инструменты для работы. Чтобы уменьшить размер файла формата JPG нужно загрузить изображение в утилиту. Для этого следует перейти в раздел верхнего меню "Файл" - "Добавить файлы". Добавленный файл отобразится в главном окне: расположение изображения, расширение, исходный размер, статус. Перед сжатием файла пользователи могут выбрать уровень оптимизации. Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на картинке в списке и выбрать пункт "Настройки". Откроется новое окно изменения параметров. В разделе "Общее 1" находится строка "Уровень оптимизации". Здесь нужно выбрать один из доступных вариантов сжатия файла: быстрый, обычный, хороший, лучший. Для уменьшения размера картинки пользователям нужно перейти в раздел меню "Оптимизация"-"Оптимизировать все". Среднее время оптимизации файлов — не более 10 секунд. Результат уменьшения размера изображения формата JPG в строке "Оптим. размер". Преимущества: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

бесплатная модель распространения;

возможность пакетной обработки файлов;

работа со всеми форматами текстовых документов и изображений;

высокая скорость оптимизации файлов;

доступна возможность выбора уровня оптимизации. Недостатки: нельзя указать желаемый размер файла вручную.

RIOT RIOT — приложение для оптимизации размера изображений форматов JPG, GIF, PNG, Поддерживается пакетная обработка файлов, есть инструмент для сравнения оригинального изображения с оптимизированным в реальном времени и возможность настройки гаммы, яркости и контрастности фотографии. Программа совместима со всеми актуальными версиями операционной системы Windows (32 и 64 бит). Язык интерфейса — английский. Модель распространения приложения RIOT — бесплатная. На первом этапе работы с утилитой необходимо загрузить изображение. Для этого пользователям следует воспользоваться функцией "Open", которая находится на верхней панели инструментов. В нижней части главного окна утилиты RIOT расположен раздел "JPEG Options", где находятся инструменты для изменения параметров сжатия. Здесь пользователи могут выбрать качество (используя ползунок или указав проценты вручную), изменить режим кодирования. В разделе "Image adjustments" находятся инструменты для настройки изображения. Здесь пользователи могут изменить гамму, яркость, контрастность. Есть возможность применения эффекта "Негатив". Итоговый результат сжатия (размер изображения) отображается в правой части интерфейса, в строке "Optimized image". Инструмент "Compress to size" дает возможность пользователям установить нужный размер в килобайтах. После сжатия размера изображения необходимо нажать кнопку "Save" на панели инструментов и сохранить исходный файл на компьютере. Преимущества: возможность установки размера изображения вручную;

бесплатная модель распространения;

инструменты для настройки качества файла;

простой и удобный интерфейс;

поддержка функции пакетной обработки изображений. Недостатки: нет официальной поддержки русского языка.