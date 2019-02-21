SoftSalad СОФТСАЛАТ
Инструкции 09.04.2026 5 минут

Как уменьшить размер файла JPG?

Инструкции по сжатию и уменьшению размера JPG-изображений.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Перед загрузкой изображений формата JPG на сайт или отправкой по электронной почте необходимо уменьшить размер файла. Выполнить эту операцию можно с помощью специальных программ и онлайн-сервисов для сжатия графических изображений без потери оригинального качества.

Caesium

Caesium — утилита, которая используется для оптимизации графических изображений форматов JPG, PNG, BMP. Программа может оптимизировать размер изображения до 90%. После уменьшения размера файла сохраняется оригинальное качество картинки, естьвозможность быстрой загрузки итогового результата в социальные сети.

Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит) и переведено на русский язык. Модель распространения Caesium — бесплатная.

На первом этапе работы с программой пользователям нужно загрузить изображения. Для этого нужно воспользоваться функцией "Добавить изображения", которая находится на верхней панели инструментов.

Caesium

В нижней части интерфейса находится раздел "Параметры сжатия". Здесь пользователи могут установить качество картинки с помощью ползунка. Есть возможность выбора формата для исходного файла. Также в этом разделе находится инструмент для редактирования размера изображения — пользователи могут установить нужную высоту и ширину в пикселях. Перед тем, как начать процесс сжатия изображения, нужно указать папку для вывода исходного файла.

Настройка параметров сжатия в программе Caesium

После установки всех параметров необходимо нажать кнопку "Выполнить сжатие" на панели инструментов. Среднее время выполнения этой операции — 5 секунд. Итоговый результат сжатия файла формата JPG сохранится в папку вывода, указанную ранее.

Сжатие JPG файлов в программе Caesium

Преимущества:

  • удобный интерфейс на русском языке;
  • поддержка пакетной обработки файлов;
  • сжатие изображений без потери оригинального качества;
  • бесплатная модель распространения программы;
  • возможность установки пользовательских параметров для сжатия: качество, размер, формат.

Недостатки:

  • нет инструмента для сравнения оригинального изображения с оптимизированным.

Light Image Resizer

Light Image Resizer — программа, которая используется для уменьшения размера файлов формата JPG. В приложении есть встроенный конвертер, функция добавления водяных знаков и возможность пакетной обработки файлов.

Утилита совместима с операционной системой Windows (32/64 бит) и полностью переведена на русский язык. Модель распространения программы Light Image Resizer — условно-бесплатная. Лицензия стоит 20 долларов, но доступна бесплатная пробная версия с ограничениями (обработка не более 100 изображений).

Первый шаг во время работы с утилитой — это загрузка изображения. Для этого используется функция "Файлы", которая расположена на верхней панели инструментов.

Light Image Resizer

На следующем этапе работы необходимо нажать "Вперед". Откроется новое окно с настройками изображения. Здесь пользователи могут изменить разрешение (ширину, высоту), выбрать режим. Также в этом окне следует указать папку для сохранения итогового результата. В окне "Сжатие" можно указать качество (в процентах) или желаемый размер для сжатия файла. В строке "Профиль" можно выбрать готовый шаблон для уменьшения размера изображения. Есть возможность сохранения пользовательских настроек.

Сжатие JPG файлов в программе Light Image Resizer

После того, как основные параметры установлены, пользователи могут приступать к процессу уменьшения размера файла формата JPG. Для этого необходимо нажать кнопку "Выполнить". Время выполнение операции — 3-5 секунд и зависит от количества файлов. Итоговый результат сохранится в папку, указанную в настройках.

Преимущества:

  • простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
  • возможность выбора готовых шаблонов для уменьшения размера изображений;
  • встроенные инструменты для сжатия файлов;
  • функция предварительного просмотра изображения.

Недостатки:

  • нельзя сравнить оригинальное изображение с оптимизированным.

FileOptimizer

FileOptimizer — небольшая программа, которая используется для сжатия файлов: текстовые документы, изображения, архивы. Приложение поддерживает пакетную обработку данных, есть возможность выбора оптимизации и установки дополнительных плагинов для расширения базового функционала.

Утилита работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. Модель распространения приложения FileOptimizer — бесплатная.

После запуска программы откроется главное окно, в котором находятся основные инструменты для работы. Чтобы уменьшить размер файла формата JPG нужно загрузить изображение в утилиту. Для этого следует перейти в раздел верхнего меню "Файл" - "Добавить файлы".

FileOptimizer

Добавленный файл отобразится в главном окне: расположение изображения, расширение, исходный размер, статус. Перед сжатием файла пользователи могут выбрать уровень оптимизации. Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на картинке в списке и выбрать пункт "Настройки".

Настройки сжатия JPG в программе FileOptimizer

Откроется новое окно изменения параметров. В разделе "Общее 1" находится строка "Уровень оптимизации". Здесь нужно выбрать один из доступных вариантов сжатия файла: быстрый, обычный, хороший, лучший.

Настройка программы FileOptimizer

Для уменьшения размера картинки пользователям нужно перейти в раздел меню "Оптимизация"-"Оптимизировать все".

Сжатие JPG файлов в программе FileOptimizer

Среднее время оптимизации файлов — не более 10 секунд. Результат уменьшения размера изображения формата JPG в строке "Оптим. размер".

Программа для уменьшения размера JPG FileOptimizer

Преимущества:

  • простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
  • бесплатная модель распространения;
  • возможность пакетной обработки файлов;
  • работа со всеми форматами текстовых документов и изображений;
  • высокая скорость оптимизации файлов;
  • доступна возможность выбора уровня оптимизации.

Недостатки:

  • нельзя указать желаемый размер файла вручную.

RIOT

RIOT — приложение для оптимизации размера изображений форматов JPG, GIF, PNG, Поддерживается пакетная обработка файлов, есть инструмент для сравнения оригинального изображения с оптимизированным в реальном времени и возможность настройки гаммы, яркости и контрастности фотографии.

Программа совместима со всеми актуальными версиями операционной системы Windows (32 и 64 бит). Язык интерфейса — английский. Модель распространения приложения RIOT — бесплатная.

На первом этапе работы с утилитой необходимо загрузить изображение. Для этого пользователям следует воспользоваться функцией "Open", которая находится на верхней панели инструментов.

RIOT

В нижней части главного окна утилиты RIOT расположен раздел "JPEG Options", где находятся инструменты для изменения параметров сжатия. Здесь пользователи могут выбрать качество (используя ползунок или указав проценты вручную), изменить режим кодирования.

Настройка параметров сжатия в RIOT

В разделе "Image adjustments" находятся инструменты для настройки изображения. Здесь пользователи могут изменить гамму, яркость, контрастность. Есть возможность применения эффекта "Негатив".

Настройка изображений в программе RIOT

Итоговый результат сжатия (размер изображения) отображается в правой части интерфейса, в строке "Optimized image". Инструмент "Compress to size" дает возможность пользователям установить нужный размер в килобайтах.

Сжатие JPG файлов в программе RIOT

После сжатия размера изображения необходимо нажать кнопку "Save" на панели инструментов и сохранить исходный файл на компьютере.

Преимущества:

  • возможность установки размера изображения вручную;
  • бесплатная модель распространения;
  • инструменты для настройки качества файла;
  • простой и удобный интерфейс;
  • поддержка функции пакетной обработки изображений.

Недостатки:

  • нет официальной поддержки русского языка.

Онлайн-сайт для сжатия файлов JPG

Альтернативный способ уменьшения размера файлов формата JPG — это использование онлайн-сервисов: ILOVEIMG, Optimizilla, CompressJPG. Для работы с веб-приложениям нужно зайти на сайт инструмента и загрузить изображение. После этого начнется автоматический процесс сжатия файла. Сервисы показывают итоговый процент уменьшения размера. Файл необходимо скачать на компьютер.

Сжатие JPG при помощи онлайн-сервисов

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Light Image Resizer
Light Image Resizer

Версия 7.6.6.178

Программа для пакетного редактирования изображений

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
FileOptimizer
FileOptimizer

Версия 17.1.0.0

Программа для сжатия файлов множества типов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Caesium
Caesium

Версия 2.8.5

Программа для пакетного сжатия и обрезки цифровых изображений

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Radical Image Optimization Tool (RIOT)
Radical Image Optimization Tool (RIOT)

Версия 1.0.1

Программа для пакетной обработки и оптимизации размера изображений

Оценок пока нет

Читайте также

Как узнать и определить размер файла?
Как узнать и определить размер файла?

Инструкция со скриншотами по определению размера файлов на ПК различными способами.

Как уменьшить размер файла PDF?
Как уменьшить размер файла PDF?

Инструкции по уменьшению размера PDF-файлов разными способами.

Как изменить размер сразу нескольких изображений?
Как изменить размер сразу нескольких изображений?

Описание различных способов изменения размера нескольких изображений одновременно

Обсуждение статьи