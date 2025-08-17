Light Image Resizer — программа для пакетной обработки цифровых графических изображений различного формата. Приложение имеет достаточно простой и понятный русифицированный интерфейс, позволяющий даже неопытным пользователям быстро выполнять поставленные задачи обработке больших массивов изображений — сжатие, изменение размеров, наложение эффектов и др.

Программа Light Image Resizer предназначена для работы на компьютерах под управлением Windows 7 и выше, поддерживаются системы разрядностью 32 и 64 бит.

Программа Light Image Resizer

Основной упор при разработке программы Light Image Resizer сделан на пакетную обработку изображений. Из основных функций приложения, предназначенных для массового редактирования графических файлов, отметим:

Изменение размера изображений. Пользователь может при необходимости задать одинаковый размер для всех входных графических файлов путем обрезки, подгонки (растянуть или сжать) под выбранное разрешение, размещению по центру с сохранением или без сохранения пропорций.

Применение визуальных эффектов. Программа Light Image Resizer позволяет накладывать на массив изображений водяные знаки (настраиваемое изображение и текст), рамки, эффект сепии, применять инверсию цветов и фильтры автокорреции, изменять яркость, контрастность и другие параметры.

Конвертация графических файлов из одного формата в другой. Программой поддерживаются форматы JPG, BMP, GIF, PNG, TIF, PCX. Кроме того, пакетный редактор Light Image Resizer способен сохранять входные изображения как электронные документы PDF, файл-проект PSD (для Photoshop и других растровых редакторов), веб-графику WebP,

Сжатие изображений с потерями или без потерь качества. Программа Light Image Resizer позволяет сокращать исходный размер графических файлов путем применения соответствующих фильтров сжатия — Linear/Fast Linear, Lanczos, Cubic. Разные фильтры имеют разную эффективность по отношению к тем или иным форматам изображений (для некоторых форматов подходят только определенный вид фильтра сжатия).

Изменение ориентации (разворот) изображений.

Кроме вышеперечисленного, программа Light Image Resizer имеет и другие полезные функции. К ним относятся:

Автоматическая запаковка любого количества входных изображений в сжатый ZIP-архив.

Создание PDF-документа со всеми присущими ему свойствами из массива изображений.

Создание коллажей/макета из множества изображений. Для этого в программе предусмотрен отдельный модуль, при помощи которого можно выбрать готовый либо создать собственный шаблон для будущего коллажа.

Возможность создания и сохранения профилей с предварительными настройками по обработке массива изображений.

И другие.

Отдельно отметим быстродействие программы Light Image Resizer при пакетной обработке графических файлов. Использование специальных алгоритмов редактирования и многопоточности (одновременная обработка нескольких файлов) обеспечивают высокое быстродействие приложения при решении поставленной задачи.

Полная версия Light Image Resizer

Программа Light Image Resizer является платным программным продуктом. Бесплатная версия приложения не имеет каких-либо ограничений по функционалу, однако ограничено общее количество изображений (максимум 100 единиц), которое можно пропустить через Light Image Resizer за все время использования пакетного редактора.