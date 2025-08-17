SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Light Image Resizer

Light Image Resizer

Программа для пакетного редактирования изображений

4,0 (3)
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Актуальная версия 7.6.6.178
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История изменений

Версия 7.6.6.178

  • В AI Vision добавлены модели Gemini 3.7 Flash и 3.8 Flash.
  • В AI Vision добавлены модели OpenAI GPT-6 Astra, GPT-5.6 Sol, Terra и Luna.
  • OptiPNG заменён на Oxipng для более быстрой обработки и лучшей оптимизации PNG.
  • Папки резервных копий теперь получают идентификатор процесса, чтобы несколько одновременно запущенных копий программы не мешали друг другу.

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Оценки программы

4,0

3 оценки Оценок пока нет

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