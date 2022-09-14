FastStone Image Viewer – программа для обработки изображений и фотографий с широким и абсолютно бесплатным функционалом на русском языке. С помощью редактора можно создать визитные карточки, открытки, пригласительные и другие графические оповещения и баннеры.
Функции просмотрщика FastStone Image Viewer
- Открытие изображения в любом формате, в том числе RAW.
- Масштабирование картинки в главном окне.
- Улучшение детализации изображения, обработка краев, улучшение резкости.
- Настройка гаммы и яркости, цветовая коррекция.
- Обрезка и удаление лишних кадров, рамок и краев.
- Конвертировать в другой формат.
- Наложение простых эффектов, удаление красных глаз.
- Внедрение водяных знаков, штампов и других защитных элементов.
- Возможность пакетного наложения ватермаков с настройкой их положения, прозрачности, тени и других параметров.
- Поддержка работы со сканером и вывод на печать.
- Пакетная обработка множества файлов одновременно.
- Импорт изображения в программу через сканер.
- Изменение размера изображений - поможет быстро уменьшить большое количество фотографий (пакетная обработка).