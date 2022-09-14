FastStone Image Viewer – программа для обработки изображений и фотографий с широким и абсолютно бесплатным функционалом на русском языке. С помощью редактора можно создать визитные карточки, открытки, пригласительные и другие графические оповещения и баннеры.

Функции просмотрщика FastStone Image Viewer