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FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer

Просмотр и редактирования фотографий

3,3 (19)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 8.5
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История изменений

Версия 8.5

  • Добавлена поддержка SVG.
  • В инструмент «Import Photos and Videos» добавлены автоматический запуск импорта и автоматическая обработка совпадающих имен файлов.
  • Файлы WebP теперь можно поворачивать и сохранять одним нажатием.
  • Улучшена поддержка темной темы в просмотрщике PDF.
  • Исправлена проблема, из-за которой некоторые ссылки в PDF не открывались.

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Оценки программы

3,3

19 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о FastStone Image Viewer

1 отзыв

Марлен

Лучшее решение для пакетной обработки фото