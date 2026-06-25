XnViewMP — программа для просмотра, организации, пакетной конвертации и редактирования изображений широкого спектра форматов. Это бесплатное приложение для личного некоммерческого использования. Программа подходит для компьютеров под управлением Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (предусмотрены версии для 32-х и 64-битных версий операционных систем). Интерфейс переведен на русский язык.

Для чего нужна программа XnViewMP?

Программа XnViewMP — это многофункциональный инструмент по работе с изображениями. В основном она используется для:

Открытия (просмотра) изображений более чем 500 форматов, включая многостраничные и анимированные изображения, а также множество типов графических файлов, представляющих собой комбинацию графики и текста (например, PDF, Ai или EPS), проекты графических редакторов (как PSD от Photoshop) и многие другие.

Считывания и редактирования метаданных (поддерживаются все существующие их типы, включая EXIF, IPTC и XMP), просмотра RGB-гистограмм на основе цветовых характеристик изображений.

Организация и каталогизации, поиска и фильтрации изображений во встроенном файловом менеджере.

Поштучной и пакетной обработки изображений (конвертирование, наложение фильтров, изменение разрешений и многое другое).

Функции программы XnViewMP

Приложение XnViewMP состоит из нескольких модулей, каждый из которых обладает собственным набором функций. Сюда относятся:

Файловый менеджер и просмотрщик изображений XnViewMP

Программа XnViewMP имеет множество удобных функций для организации изображений (например, им можно присвоить оценку от 1 до 5 и/или отметку вроде «Важное» или «Личное»). Впоследствии эти изображения можно будет найти в соответствующей вкладке программы.

Файловый менеджер XnViewMP позволяет фильтровать изображения по различным критериям, осуществлять их поиск на компьютере, присваивать им комментарии, быстро копировать, перемещать и выполнять ряд других действий.

Из менеджера XnViewMP изображения можно отправлять в средство показа слайд-шоу. Основной особенностью этого модуля является возможность использования эффектов при переключении изображений — здесь их несколько десятков. Также возможно проигрывание MP3-аудиофайлов на фоне слайд-шоу и вывод текста на экран.

Возможность разворота на угол и отражения по горизонтали/вертикали одновременно нескольких выбранных в менеджере изображений.

При активации функции показа файлов в подпапках программа найдет все изображения в выбранной папке или целом диске и отобразит их эскизы в одном окне.

Также XnViewMP поддерживает популярные форматы видео (включая MP4), которые также могут быть просмотрены здесь.

Пакетная обработка изображений

В программе XnViewMP предусмотрены десятки различных функций обработки изображений, что могут быть применены одновременно. Среди них отметим:

Наложение водяного знака (картинка или текст), изменение размера (разрешения), обрезка, извлечение цветового канала, замена цвета, преобразование ICC-профиля изображения и т.д.

Широкий спектр функций цветокоррекции: автокоррекция уровней, выравнивание гистограммы, затенение/осветление, изменение цветовой температуры, коррекция посредством кривых, нормализация и многие другие.

Наложение фильтров технического характера: восстановление фокуса, размытие по Гауссу, усиление резкости, глубокое тиснение, уменьшение шумов и др.

Применение разнообразных графических эффектов и художественных фильтров: деформация, кристаллизация, масляная живопись, наложение рамок, мозаика, свечение, плитка, эффект старой камеры и т.д.

Применительно к JPEG, TIFF и PNG форматам также предусмотрена возможность редактирования метатегов IPTC-IIM/XMP.

Кроме того, в список функций пакетной обработки изображений также входит:

Пакетная конвертация изображений в десятки различных графических форматов, среди которых можно настроить JPEG/JPEG-XR/JPEG-2000, PNG, TIFF, BMP, GIF, WebP, HEIC, AVIF, PCX, TGA и PDF. При конвертировании в остальные форматы исходные параметры изображений остаются неизменными.

Пакетное переименование изображений с применением одного из множества имеющихся шаблонов и регулярных выражений.

Дополнительные и вспомогательные функции

В список дополнительных функций программы XnViewMP входят:

Создание скриншотов всего экрана, прямоугольной области или выбранного окна. При необходимости срабатывание функции можно вызвать при помощи горячей клавиши (работает глобально даже при свертывании окна XnViewMP).

Рисование поверх изображений: добавление линий, стрелок, прямоугольников и окружностей/эллипсов, водяных знаков и текста.

Упаковка изображений в ZIP-архив, загрузка на FTP-сервер, отправка по электронной почте, загрузка на сервис Flickr и Picasa.

Также отметим наличие портативных версий программы XnViewMP, как для 32-х, так и для 64-битных версий ОС Windows (присутствуют в доступных для скачивания с этой страницы архивах).