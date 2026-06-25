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XnViewMP (XnView)

XnViewMP (XnView)

Программа для просмотра, организации и пакетного редактирования изображений

3,7 (9)
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Актуальная версия 1.12.2.0
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История изменений

Версия 1.12.2.0

  • Исправлен сбой при работе с большими значками в Windows.
  • Исправлена проблема, из-за которой на масштабе 100% влияла настройка Zoom Out Anti-Aliasing.
  • Исправлена работа перетаскивания HTML в Windows.
  • Исправлена проблема с фокусом вкладок в поиске.
  • Для PDF теперь используется PDFium.
  • Исправлен параметр -noDpiScaling.
  • Исправлено удаление папки во время создания миниатюр.
  • Исправлено поведение Batch convert: число используемых ядер не всегда учитывалось.
  • Исправлен поиск по полям exiftool.
  • Исправлена обработка поворота элементов в Paint.
  • Исправлен сбой при печати, если выбран не графический файл.
  • Исправлены миниатюры для видео: кадр больше не брался всегда с 0%.
  • Исправлен Batch convert: клавиша Del в списке файлов.
  • Исправлен поворот DNG.
  • Добавлено редактирование XMP для HEIF, AVIF и JXL.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 1.11.7.0
    • Исправлена ошибка, из-за которой контекстное меню не появлялось в области предварительного просмотра браузера.
    • Исправлена вставка данных в пустом окне просмотра.
    • Улучшена загрузка миниатюр для больших файлов.
    • Обновлены библиотеки LibHEIF, LibJPEG и LibArchive.
    • Исправлено неожиданное открытие плавающего окна просмотра в полноэкранном режиме.
    • Исправлено слишком медленное воспроизведение анимации JPEG XL.
    • Исправлено применение сортировки после перехода в другую папку.
    • Исправлено редактирование рейтинга в XMP-метаданных.
    • Исправлено создание миниатюр папок внутри ZIP-архивов.

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Оценки программы

3,7

9 оценок Оценок пока нет

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