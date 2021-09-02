SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Image Tuner

В данном списке представлены программы для замены Image Tuner. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Image Tuner, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

FastStone Image Viewer
FastStone Image Viewer

Версия 8.5

Просмотр и редактирования фотографий

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (19)
XnViewMP (XnView)
XnViewMP (XnView)

Версия 1.12.2.0

Программа для просмотра, организации и пакетного редактирования изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (9)
XnConvert
XnConvert

Версия 1.117.0

Программа для редактирования изображений

Оценок пока нет
Light Image Resizer
Light Image Resizer

Версия 7.6.6.178

Программа для пакетного редактирования изображений

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Image Resizer
Image Resizer

Версия 2.14

Программа для изменения размеров изображений в пакетном режиме

Оценок пока нет
Radical Image Optimization Tool (RIOT)
Radical Image Optimization Tool (RIOT)

Версия 1.0.1

Программа для пакетной обработки и оптимизации размера изображений

Оценок пока нет