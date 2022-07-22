Image Tuner — программа для пакетной обработки (редактирования), переименования и конвертирования изображений, а также наложения на них водяных знаков. Поддерживается операционными системами Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64-бит).

Приложение Image Tuner распространяется по условно-бесплатной модели: для личного некоммерческого использования доступна только 32-битная версия (работает и в 64-битных ОС, но с меньшей производительностью). Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Программа Image Tuner

Все доступные в программе Image Tuner функции рассчитаны для применения к многочисленной группе изображений. Причем пользователь может использовать одновременно несколько функций, предварительно формируя из них список задач. В программе предусмотрена возможность предварительного просмотра изображений, что позволяет ознакомиться с результатом применения той или иной операции (или одновременно нескольких) до запуска процесса их обработки.

Приложение Image Tuner поддерживает множество распространенных сегодня графических форматов (в общей сумме более 30). При использовании любых функций обработки исходный формат изображений сохраняется. Однако конвертирование возможно только в 5 наиболее популярных форматов, в числе которых JPG, PNG, BMP, GIF и TIFF.

В список функций пакетной обработки изображений входят:

Конвертирование с предварительной настройкой качества изображений (предусмотрены собственные настройки для каждого из поддерживаемых выходных форматов).

Изменение размера (разрешения) изображений с возможностью выбора одного из 12-ти поддерживаемых программой алгоритмов масштабирования — Lanczoc3, Mitchell, Bicubic, Nearest и др.

Наложение водяных знаков, в качестве которых могут быть использованы любые поддерживаемые форматы изображений или текст с предварительно заданными параметрами (шрифт, цвет и т.д.). При использовании в качестве ватермарков изображений имеется возможность установки прозрачности. Текстовые водяные знаки можно поворачивать на угол.

Переименование изображений по схеме «префикс + число» с возможность написания названий в верхнем или нижнем регистре. В качестве префикса может использоваться имя папки сохранения файлов.

Удаление всех метаданных изображений.

Внедрение ICC-профилей в изображения из внешнего файла (.ICC).

Зеркальное отражение изображений по вертикали и горизонтали, а также их разворот на 90/180/270 градусов.

Изменение оттенка, насыщенности и яркости цвета.

Общая коррекция яркости, контрастности и насыщенности.

Обрезка изображений по верхнему, нижнему, правому и левому краю.

Округление углов.

Обработка изображений при помощи статичных (не настраиваемых) фильтров: Blure, Edge, HighPass 1/2/3, LowPass 1/2.

Наложение эффекта тени в виде рамки.

Удаление цвета (применение фильтра «Оттенок серого»).

Наложение эффекта «Сепия».

Регулировка контрастности (отдельно).

Пользователь имеет возможность экспортировать сформированный список задач с параметрами в файл и импортировать его в будущем.