XnConvert — программа для редактирования изображений. Есть возможность пакетной обработки файлов. Программа совместима с 32 и 64 битными версиями Windows 7/ 8.1/ 10/ 11, MacOS 10.13 и выше, 32-х и 64-битными Linux DEB и TGZ. Доступен русский язык интерфейса.

Утилита распространяется бесплатно для домашнего пользования. Для корпоративного пользования стоимость покупки лицензии на 1 компьютер составит 15 евро. При покупке программного обеспечения оптом более 100 штук цена упадет до 6,5 евро.

Функции программы XnConvert

Из плюсов программы отмечают удобный интерфейс. Есть возможность выбора языка интерфейса. При установке утилиты можно сразу выбрать, на каком языке будет реализован интерфейс программного обеспечения.

XnConvert позволяет поддерживает конвертацию следующих форматов: JPEG, TIFF, PNG, GIF, WebP, PSD, JPEG2000, JPEG-XL, OpenEXR, camera RAW, HEIC, PDF, DNG, CR2.

При открытии программы пользователь сразу попадает в меню утилиты. В верхней части открытого окна можно видеть следующие вкладки:

Входные данные. Сюда добавляют файлы, которые необходимо конвертировать. Либо можно добавить папку, чтобы сразу конвертировать в нужный формат несколько файлов.

Действие. При переносе фотографии в эту папку, можно сделать цветокоррекцию папки, добавить текст, улучшить яркость или снизить контрастность. Можно сделать 3D-рамку.

Выходные данные. Здесь можно выставить параметры изображения, которые применятся во время конвертации. Установить размер выходного файла, добавить название, либо сохранить уже готовые метаданные. Указать путь, куда будет положен файл после конвертации. Здесь же можно выбрать формат изображения, в которое оно будет конвертировано.

Состояние. Здесь будет отображен процесс конвертации, когда пользователь запустит его.

В настройках можно поменять язык интерфейса, указать форматы, с которыми будет работать программа и улучшить некоторые функции утилиты.

Основные функции XnConvert, с которыми часто работают пользователи: